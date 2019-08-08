Сегодня в 18:05

Горбатюк подал иск против Луценко (8 новостей) «Глава управления спецрасследований ГПУ просит суд отменить приказ о служебном расследовании»

Начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк судится с генеральным прокурором Юрием Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании. Об этом проинформировали в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Сообщается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюк к Генеральному прокурору Украины Юрия Луценко.

"Истец просит суд отменить приказ Генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

"Динамо" и "Шахтер" в субботу рассудят Ярослав Козык…

Позже на брифинге руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что обыски проводились в связи с тем, что Окружной административный суд Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.

Трем судьям Окружного административного суда Киева и судьи Суворовского райсуда Одессы, а также председателю ОАСК Павлу Вовку сообщили о подозрении.

Обновлено в 18:35 Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обратился в суд с иском к генпрокурору Юрию Луценко, - сообщает пресс-служба Окружного админсуда города Киева

Обновлено в 18:38 Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.