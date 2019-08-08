  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Горбатюк подал иск против Луценко
Политика
УНН УНН · · Обновлено в 18:38
· Суд · Пресс-служба · Прокурор · Генеральный прокурор
Горбатюк подал иск против Луценко

Горбатюк подал иск против Луценко (8 новостей)

«Глава управления спецрасследований ГПУ просит суд отменить приказ о служебном расследовании»

Начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк судится с генеральным прокурором Юрием Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании. Об этом проинформировали в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Сообщается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюк к Генеральному прокурору Украины Юрия Луценко.

"Истец просит суд отменить приказ Генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

"Динамо" и "Шахтер" в субботу рассудят Ярослав Козык…

Позже на брифинге руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснил, что обыски проводились в связи с тем, что Окружной административный суд Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти.

Трем судьям Окружного административного суда Киева и судьи Суворовского райсуда Одессы, а также председателю ОАСК Павлу Вовку сообщили о подозрении.

Обновлено в 18:35 Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обратился в суд с иском к генпрокурору Юрию Луценко, - сообщает пресс-служба Окружного админсуда города Киева

Обновлено в 18:38 Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  08.08.19, 17:11 Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск против генпрокурора Юрия Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.19, 17:33 Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк судится с генпрокурором Юрием Луценко. Горбатюк подал иск в Окружной административный суд города Киева. Просит суд отменить приказ о…
Униан Униан  ·  08.08.19, 18:12 Глава управления спецрасследований ГПУ просит суд отменить приказ о служебном расследовании.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.19, 18:24 Интересно, что свой иск начальник управления спецрасследований подал в инстанцию, против которой ведет дело. Горбатюк просит Окружной админсуд отменить приказ Луценко относительно служебного расследования.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 18:30 В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка против генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-служба…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.19, 18:35 Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обратился в суд с иском к генпрокурору Юрию Луценко, - сообщает пресс-служба Окружного админсуда города Киева
ForUm ForUm  ·  08.08.19, 18:38 В Окружной административный суд города Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.Как сообщает пресс-служба суда,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, - юрист

Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, -…
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в церковные дела

Зеленский на встрече с Варфоломеем: Власть не должна вмешиваться в…
Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях

Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях
НАБУ заявило о подозрении 6 лицам в деле Роттердам+

НАБУ заявило о подозрении 6 лицам в деле Роттердам+
Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы &quot;озеленить&quot; его и сорвать следующее заседание, - Кличко

Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы "озеленить" его и сорвать следующее…
Сущенко подписал документы о согласии на отбывания своего наказания на территории Украины

Сущенко подписал документы о согласии на отбывания своего наказания на…
Нынешняя земельная реформа позволит создать рынок земли в 40 млн га - Зеленский

Нынешняя земельная реформа позволит создать рынок земли в 40 млн…
Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества

Украина и Турция подписали договор по развитию делового сотрудничества
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Недопустимо&quot;: известный футболист отказался играть &quot;в России, воюющей с Украиной&quot;

"Недопустимо": известный футболист отказался играть "в России, воюющей с Украиной"
Вероятный претендент на пост генпрокурора уже получил массу критики со стороны профессионалов

Вероятный претендент на пост генпрокурора уже получил массу критики со…
Кому выгодно выселить лебедей из сада Шевченко?

Кому выгодно выселить лебедей из сада Шевченко?
Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча

Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча
Зеленский в Турции: Патриарх, игорный бизнес, «заставить Россию»…

Зеленский в Турции: Патриарх, игорный бизнес, «заставить Россию»…
Нафтогаз на август установил новую цену газа для населения

Нафтогаз на август установил новую цену газа для населения
Психолог: не стоит возвращаться из отпуска за день до выхода на работу

Психолог: не стоит возвращаться из отпуска за день до выхода…
В центре Одессы начали реставрировать фасад доходного дома, - ФОТО

В центре Одессы начали реставрировать фасад доходного дома, - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.