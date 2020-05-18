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Гордон анонсував інтерв'ю з терористом Гіркіним

Гордон анонсував інтерв'ю з терористом Гіркіним (4 новости)

«Во время интервью Гиркин говорил о войне, малайзийском самолете и Путине»

Украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью с полковником ФСБ, участником аннексии Крыма и начала украинской-российской войны Игорем Гиркиним (Стрелковым).

Ссылку на интервью, которое запланировано на 18:00 18 мая, Гордон разместил в Youtube.

Ранее Гордон представил в Youtube интервью с так называемым бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. На него жестко отреагировал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Ранее стало известно,

В оккупированном Крыму начато рассмотрение уголовного дела в отношении владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гордон анонсував інтерв'ю з терористом Гіркіним»
Фото Дмитрий Гордон анонсировал интервью с российским террористом Гиркиным
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 17:29 18 травня Дмитро Гордон анонсував інтерв'ю з полковником ФСБ, учасником анексії Криму та початку українсько-російської війни Ігорем Гіркіним (Стрєлковим)
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Униан Униан  ·  18.05.20, 18:42 Во время интервью Гиркин говорил о войне, малайзийском самолете и Путине.
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