Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко (7 новостей) «Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и…»

24 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета по телерадиовещанию. Сегодня последний сообщил, что подал в суд на главу государства.Бывший сотрудник администрации президента Петра Порошенко Владимир Горковенко, которого новый президент Владимир Зеленский уволил с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал на него в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении. Об этом Горковенко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, исковое заявление расписано на девяти страницах.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТе!", написал Горковенко.

До назначения в Нацсовет по телерадиовещанию Горковенко работал в Администрации Президента, которой руководил Игорь Райнин.

Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось

4 мая Юрий Артеменко, который с 2014 года занимал должность главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал в отставку. Порошенко удовлетворил его прошение и назначил членом Нацсовета Горковенко.

7 мая Порошенко назначил Артеменко членом Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

24 мая Зеленский отменил указы о назначении Артеменко и Горковенко.