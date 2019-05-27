  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко
Политика
Гордон Гордон ·
· Президент Украины · Суд
Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко

Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко (7 новостей)

«Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и…»

24 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета по телерадиовещанию. Сегодня последний сообщил, что подал в суд на главу государства.Бывший сотрудник администрации президента Петра Порошенко Владимир Горковенко, которого новый президент Владимир Зеленский уволил с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал на него в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении. Об этом Горковенко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, исковое заявление расписано на девяти страницах.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТе!", написал Горковенко.

До назначения в Нацсовет по телерадиовещанию Горковенко работал в Администрации Президента, которой руководил Игорь Райнин.

Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось
Президент Украины встретился с королем Испании Фелипе VI: что обсуждалось

4 мая Юрий Артеменко, который с 2014 года занимал должность главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал в отставку. Порошенко удовлетворил его прошение и назначил членом Нацсовета Горковенко.

7 мая Порошенко назначил Артеменко членом Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

24 мая Зеленский отменил указы о назначении Артеменко и Горковенко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко»
Фото Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко
Фото Горковенко подал в суд на Зеленского, который отменил указ о его назначении членом Нацсовета по телерадиовещанию
Фото Горковенко обжаловал в суде указ об увольнении с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Фото Горковенко подал в суд на Зеленского
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  27.05.19, 13:39 Владимир Горковенко, назначение членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания которого отменил Президент Владимир Зеленский, подал на него в суд. Об этом Горковенко сообщил на своей…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 14:31 Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 14:31 Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 14:31 Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и требует признать его действия противоправными.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.05.19, 14:51 Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского…
Комментарии Комментарии  ·  27.05.19, 14:52 Горковенко считает, что отменять указы президента нельзя Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность

Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность
Актер студии &quot;Квартал 95&quot; хочет баллотироваться в Раду по мажоритарке

Актер студии "Квартал 95" хочет баллотироваться в Раду по мажоритарке
Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский?

Предложение дефолта, или Зачем Зеленскому враги, когда есть Коломойский?
Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко

Горковенко подал в суд на Зеленского из-за отмены указа Порошенко
Зеленский не будет подписывать законы, которые будут ставить на голосование по десять раз, – Стефанчук

Зеленский не будет подписывать законы, которые будут ставить на голосование…
Съезд &quot;Слуги народа&quot; ориентировочно состоится 8 июня

Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня
У Зеленского прокомментировали возможный дефолт

У Зеленского прокомментировали возможный дефолт
Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит избирательный кодекс

Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит избирательный кодекс
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ при запуске в ракету Союз попала молния

В РФ при запуске в ракету Союз попала молния
В Сеть попало видео &quot;бунта&quot; в одесской колонии

В Сеть попало видео "бунта" в одесской колонии
Проєкт, експрезидент і авдиторія – стали відомі основні зміни до правопису

Проєкт, експрезидент і авдиторія – стали відомі основні зміни до…
В Украину прибыл американский сенатор

В Украину прибыл американский сенатор
Директор &quot;Аэрохендлинга&quot; извинился за недоставку пассажиров на борт МАУ на рейсе &quot;Киев-Одесса&quot;

Директор "Аэрохендлинга" извинился за недоставку пассажиров на борт МАУ на…
Кейн готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Кейн готов сыграть в финале Лиги чемпионов
&quot;Укроборонпром&quot; нуждается в замене менеджмента - советник Зеленского

"Укроборонпром" нуждается в замене менеджмента - советник Зеленского
Бунт у виправній колонії в Одесі: є постраждалі

Бунт у виправній колонії в Одесі: є постраждалі
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.