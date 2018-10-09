Город без воды: произошел масштабный прорыв водопровода (3 новости) «9 октября в Черновцах на водопроводе произошел масштабный прорыв. На месте аварии образовалась огромная лужа, а из трубы бьет струя…»

В Черновцах произошел масштабный прорыв водопровода. Жителям города дали воду только на 2 часа, пишет корреспондент.

"Гейзер за коммунальные деньги. Масштабный прорыв водопровода в Черновцах. На подъезде к городу из-под земли бил фонтан высотой в десять метров", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, лопнула магистральная труба. По ней из Днестра подают в город воду. На месте прорыва образовалась огромная лужа. Бригады водоканала работают. Однако говорят, чтобы заменить трубу денег нет. Таким образом латают старую. Выдержит ли латка такой напор воды сказать не могут.

Ремонт продолжается, а черновчане сидят без воды. Восстановить водоснабжение обещают не раньше вечера.

С сегодняшнего дня водители должны включать ближний свет фар загородом

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бешлей опубликовал в Facebook видео мощного фонтана.

В Соломенском районе Киева на улице Полевой прорвало трубу. Вода хлестала просто из трещин асфальта. Ремонтники не спешили. Люди были возмущены не на шутку.