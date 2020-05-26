  1. Главная
  2. Новости
  3. Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, - мэр Киева
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 13:32
· Работа
Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, - мэр Киева

Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, - мэр Киева (5 новостей)

«Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране»

Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции. "Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в

Обновлено в 12:42 Городская электричка возобновит работу в Киеве одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено в 13:32 Он отметил, что городская власть будет наблюдать, как будет развиваться ситуация. Важно - чтобы не произошло всплеска заболевания.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 12:22 Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 12:22 Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 12:42 Городская электричка возобновит работу в Киеве одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
УНН УНН  ·  26.05.20, 13:32 Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране - 1 июня. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН."Городская…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Время играет против нас&quot;: украинский посол высказался о деоккупации Крыма

"Время играет против нас": украинский посол высказался о деоккупации Крыма
Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим

Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим
В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза

В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза
Ярославский купил для харьковских больниц аппараты &quot;искусственное легкое&quot;

Ярославский купил для харьковских больниц аппараты "искусственное легкое"
Их звали &quot;киборгами&quot;: 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как это было

Их звали "киборгами": 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как…
&quot;Без ИВЛ – однозначная смерть&quot;: почему тяжелым больным с COVID-19 нужна вентиляция легких

"Без ИВЛ – однозначная смерть": почему тяжелым больным с COVID-19…
Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией

Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией
&quot;МастерШеф&quot;: рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво

"МастерШеф": рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.