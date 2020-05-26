Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, - мэр Киева (5 новостей) «Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране»

Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции. "Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в

Обновлено в 12:42 Городская электричка возобновит работу в Киеве одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено в 13:32 Он отметил, что городская власть будет наблюдать, как будет развиваться ситуация. Важно - чтобы не произошло всплеска заболевания.