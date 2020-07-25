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Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро (3 новости)

«Карты Таро помогают найти подсказки судьбы»

Это воскресенье открывает для нас период, когда в течении дня на все знаки Зодиака влияют энергии сразу двух Лунных суток. С утра это умиротворенный и спокойный 6-й Лунный день, а ближе к Полудню, в силу вступают активные и деятельные 7-е Лунные сутки. Они дают особые силы энергичным и инициативным людям, но опасны для людей пассивных. Поэтому, даже отдыхательную программу этого дня стоит уярчить и растормошить.

Выберите знак зодиака:

Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен

В эти Лунные сутки надо открыть своё сердце для любви – решиться сказать "главные слова".

Телец

Для Вас этот день будет удачным и уравновешенным, Вам будет легко правильно распределить свои силы.

Близнецы

Белая полоса будет длиться для Вас до самого вечера, а возможно, Вы сможете продолжить ее и на завтра.

Рак

Если судьба позвала Вас в дорогу, это хороший знак - Вы двигаетесь вместе с течением жизни.

Лев

Этот день подготовил Вам целый букет приятных сюрпризов и воодушевляющих новостей - примите их с "распростертыми объятиями".

Дева

В эти Лунные сутки Вы захотите опекать всех вокруг. Это прекрасно, но лучше делать это в меру.

Весы

Сегодняшнее воскресенье обещает быть для Вас судьбоносным и радостным - просто поверьте своему счастью.

Скорпион

Планы этого дня развернутся самым успешным и благоприятным образом для Вас.

Стрелец

Слова сегодня продолжают иметь особую силу - скажите своим близким о том, как Вы их любите.

Козерог

Этот день даст Вам много пищи для развития Ваших идей - обязательно запишите все "умные мысли".

Водолей

В этот день, при желании, Вы можете достичь конструктивных договорённостей с любым человеком.

Рыбы

Наступило благоприятное время для того, чтобы найти украденные или пропавшие вещи. Вам на помощь придет Ваша врожденная интуиция.

И не забудьте проверить по звездам - что ждет вас в 2020 году! А спланировать последние дни месяца вы сможете, прочитав наш гороскоп на июль.

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ТСН ТСН  ·  25.07.20, 18:10 Карты Таро помогают найти подсказки судьбы.
Факты Факты  ·  25.07.20, 20:41 По мнению астролога, в этот день от многих потребуется умение быстро приспосабливаться к текущей ситуации
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