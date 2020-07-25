Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Это воскресенье открывает для нас период, когда в течении дня на все знаки Зодиака влияют энергии сразу двух Лунных суток. С утра это умиротворенный и спокойный 6-й Лунный день, а ближе к Полудню, в силу вступают активные и деятельные 7-е Лунные сутки. Они дают особые силы энергичным и инициативным людям, но опасны для людей пассивных. Поэтому, даже отдыхательную программу этого дня стоит уярчить и растормошить.
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В эти Лунные сутки надо открыть своё сердце для любви – решиться сказать "главные слова".Телец
Для Вас этот день будет удачным и уравновешенным, Вам будет легко правильно распределить свои силы.Близнецы
Белая полоса будет длиться для Вас до самого вечера, а возможно, Вы сможете продолжить ее и на завтра.Рак
Если судьба позвала Вас в дорогу, это хороший знак - Вы двигаетесь вместе с течением жизни.Лев
Этот день подготовил Вам целый букет приятных сюрпризов и воодушевляющих новостей - примите их с "распростертыми объятиями".Дева
В эти Лунные сутки Вы захотите опекать всех вокруг. Это прекрасно, но лучше делать это в меру.Весы
Сегодняшнее воскресенье обещает быть для Вас судьбоносным и радостным - просто поверьте своему счастью.Скорпион
Планы этого дня развернутся самым успешным и благоприятным образом для Вас.Стрелец
Слова сегодня продолжают иметь особую силу - скажите своим близким о том, как Вы их любите.Козерог
Этот день даст Вам много пищи для развития Ваших идей - обязательно запишите все "умные мысли".Водолей
В этот день, при желании, Вы можете достичь конструктивных договорённостей с любым человеком.Рыбы
Наступило благоприятное время для того, чтобы найти украденные или пропавшие вещи. Вам на помощь придет Ваша врожденная интуиция.
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