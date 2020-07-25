Гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака по картам Таро (3 новости) «Карты Таро помогают найти подсказки судьбы»

Это воскресенье открывает для нас период, когда в течении дня на все знаки Зодиака влияют энергии сразу двух Лунных суток. С утра это умиротворенный и спокойный 6-й Лунный день, а ближе к Полудню, в силу вступают активные и деятельные 7-е Лунные сутки. Они дают особые силы энергичным и инициативным людям, но опасны для людей пассивных. Поэтому, даже отдыхательную программу этого дня стоит уярчить и растормошить.

Выберите знак зодиака:

Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен

В эти Лунные сутки надо открыть своё сердце для любви – решиться сказать "главные слова".

Телец

Для Вас этот день будет удачным и уравновешенным, Вам будет легко правильно распределить свои силы.

Близнецы

Белая полоса будет длиться для Вас до самого вечера, а возможно, Вы сможете продолжить ее и на завтра.

Рак

Если судьба позвала Вас в дорогу, это хороший знак - Вы двигаетесь вместе с течением жизни.

Лев

Этот день подготовил Вам целый букет приятных сюрпризов и воодушевляющих новостей - примите их с "распростертыми объятиями".

Дева

В эти Лунные сутки Вы захотите опекать всех вокруг. Это прекрасно, но лучше делать это в меру.

Весы

Сегодняшнее воскресенье обещает быть для Вас судьбоносным и радостным - просто поверьте своему счастью.

Скорпион

Планы этого дня развернутся самым успешным и благоприятным образом для Вас.

Стрелец

Слова сегодня продолжают иметь особую силу - скажите своим близким о том, как Вы их любите.

Козерог

Этот день даст Вам много пищи для развития Ваших идей - обязательно запишите все "умные мысли".

Водолей

В этот день, при желании, Вы можете достичь конструктивных договорённостей с любым человеком.

Рыбы

Наступило благоприятное время для того, чтобы найти украденные или пропавшие вещи. Вам на помощь придет Ваша врожденная интуиция.

И не забудьте проверить по звездам - что ждет вас в 2020 году! А спланировать последние дни месяца вы сможете, прочитав наш гороскоп на июль.