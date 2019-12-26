Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук допустил, что в феврале Кабинет министров в связи с укреплением гривны может пересмотреть макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы и внести изменения в госбюджет на следующий год, о чем он заявил во время эфира на одном из телеканалов. «В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первые месяцы мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит… Заход в новый бюджетный год – достаточно четкий бюрократический процесс. Я думаю, что мы вернемся к этой теме как к актуальной ближе к февралю. Пока что говорить об этом рано», - сказал он. Само укрепление курса национальной валюты премьер не расценивает как негативное явление. «Я бы не стал говорить, что укрепление гривны – это негативное явление. Есть плюсы и минусы. Очевидно, что от укрепления гривны есть очень большое количество людей, которые выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается, ты можешь импортировать то же оборудование дешевле в гривне», - сказал Гончарук. Ранее Гончарук рассказал, что будет дальше с субсидиями для населения.