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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:25
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Госдеп США официально объявил о санкциях против РФ

Госдеп США официально объявил о санкциях против РФ (6 новостей)

«Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей.…»

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета ограничений против России по делу Скрипалей. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на субботу, 3 августа. "Сегодня, в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW), США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества Новичок при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Великобритании 4 марта 2018 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что эти действия "поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии умер от ее воздействия". "Как и в случае с первым пакетом санкций, эти меры вступят в силу после 15-дневного периода уведомления Конгресса и после этого будут действовать в течение как минимум 12 месяцев", – отметили в Госдепе. Отменить санкции могут при условии, что Кремль продемонстрирует международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия", а также выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери". Позднее в Госдепе уточнили, что санкции вступят в силу после публикации официального уведомления в федеральном регистре США, что ожидается "19 августа 2019 года или около того". Второй пакет санкций по отношению к России в рамках дела Скрипалей направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ и Всемирный банк. Американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте. Кроме того, санкции налагают экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. Они затронут материалы, связанные с оружием массового поражения – биологическим и химическим. Как ранее сообщал Фокус: Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года. 30 июля 2018 года в британском Солсбери состоялись похороны 44-летней матери троих детей Дон Стерджесс, которая скончалась в результате отравления нервнопаралитическим веществом "Новичок". На церемонии были предусмотрены специальные меры, чтобы предотвратить возможное воздействие вещества на пришедших попрощаться с погибшей. 18 февраля Виктория Скрипаль заявила, что Сергея Скрипаля уже давно нет в живых. 26 февраля посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей. 2 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Обновлено в 13:25 Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей. Об этом написала пресс-секретарь Госдепа Моргана Ортегус в Twitter. Как сообщается, новый пакет антироссийских санкций вступит в действие сразу после публикации сообщения в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа. Ограничения продлятся не менее 12 ...

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Фото Госдеп США официально объявил о санкциях против РФ
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.08.19, 09:22 Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на субботу, 3 августа. "Сегодня,…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.08.19, 10:23 Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на субботу, 3 августа. "Сегодня,…
РБК Украина РБК Украина  ·  03.08.19, 11:34 Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на…
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Прямий Прямий  ·  03.08.19, 13:25 Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей. Об этом написала пресс-секретарь Госдепа…
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