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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 06:04
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Госдеп США: Россия должна отменить незаконные выборы в ОРДЛО

Госдеп США: Россия должна отменить незаконные выборы в ОРДЛО (4 новости)

«В Госдепе также поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса»

Государственный департамент США призвал РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить "незаконные, фиктивные выборы" в ОРДЛО. В Госдепе также поздравили Украину с продолжением действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, передает "Голос Америки".

"Мы призываем РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру.

Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования", - подчеркнули в Госдепе.

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"Кремль должен установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые он организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении.

4 октября народные депутаты Украины поддержали пролонгации закона №9153 до 31 декабря 2019 года.

За это решение проголосовали 245 парламентариев.

Закон подписал спикер Рады Андрей Парубий, а потом президент Петр Порошенко.

Пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Обновлено в 06:04 В Госдепе также поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Госдеп США: Россия должна отменить незаконные выборы в ОРДЛО»
Фото Госдеп призвал РФ отменить фиктивные "выборы" в ОРДЛО
Фото Госдеп призывает Россию отменить фиктивные выборы
Фото Россия должна отменить фиктивные выборы в ОРДЛО - Госдеп США
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  12.10.18, 03:09 Государственный департамент США призвал РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить "незаконные, фиктивные выборы" в ОРДЛО. В Госдепе также поздравили Украину с продолжением действия закона…
ТСН ТСН  ·  12.10.18, 04:00 "Кремль должен установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы“, - говорится в заявлении.
Униан Униан  ·  12.10.18, 06:04 В Госдепе также поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса.
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