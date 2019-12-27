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Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока-2" до 20 января свернуть работы (4 новости)

«Компании-подрядчики проекта Северный поток 2 должны до 20 января 2020 года завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят…»

Компании-подрядчики "Северного потока - 2" могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года - в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", - отмечается в документе. "Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток - 2", - добавили в Госдепартаменте.

Так, госсекретарь США Майкл Помпео в течение 60 дней подготовит отчет для Конгресса США, в котором перечислит те компании, которые, по мнению американской стороны, нарушают санкции США. "Госсекретарь выпустит этот отчет без промедлений", - заявил Госдепартамент.

"Правительство Соединенных Штатов твердо поддерживает диверсификацию энергетических поставок, поскольку наличие нескольких вариантов позволяет сократить роль геополитики на энергорынках, снизить конечную цену для потребителя и усилить энергетическую безопасность различных стран. В частности, согласно оценкам, наличие доступа к сжиженному природному газу из США позволило европейским потребителям сэкономить 8 млрд долл., поскольку они смогли договориться о более низких ценах с уже имеющимися у них поставщиками", - сказано в документе.

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Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству "Северного потока-2" предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила работы, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить строительство. 

Как раньше сообщал УНН, Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, заявил о том, что в России есть "трубоукладчик", чтобы достроить проект "Северного потока-2", но на его завершение уйдет немного больше времени. 

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