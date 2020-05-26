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Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард

Госдолг Украины в апреле превысил $81 миллиард (3 новости)

«В гривневом эквиваленте госдолг за этот период уменьшился на 2,7% - до 2,2 триллиона гривень»

За апрель 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% до 81,4 млрд долларов США, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, традиционно ключевым фактором влияния на состояние государственного долга были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка ревальвация гривни по отношению к долл. США в апреле 2020 составила 4,04%.

«Активность инвесторов в условиях мировой пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики была не высокой. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически был проведен только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд гривен», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря сформированному достаточному запасу финансовой ликвидности, Минфин комфортно прошел период неблагоприятной конъюнктуры рынка на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

Более половины привлеченных средств - облигации государственного внутреннего займа номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд гривен. Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно.

Министерством финансов за отчетный период были осуществлены выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию.

«С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами», – сказано в сообщении.

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Униан Униан  ·  26.05.20, 10:13 В гривневом эквиваленте госдолг за этот период уменьшился на 2,7% - до 2,2 триллиона гривень.
Капитал Капитал  ·  26.05.20, 12:58 В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн. Однако в долларовом эквиваленте вырос на 1,3%…
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