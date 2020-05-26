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Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов

Госдолг за второй месяц кризиса вырос на миллиард долларов (3 новости)

«Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн или 81,43…»

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн или 81,43 млрд долларов. Минфин за месяц смог привлечь только 9,8 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение апреля 2020 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 59,19 млрд грн (2,7%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1,05 млрд долларов (1,3%).

Министерством финансов были проведены выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически был проведено тольк один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

По состоянию на 31 апреля внешний долг составил 1 328,84 млрд грн (60,50% от общей суммы долга) или 49,27 млрд долларов, внутренний долг - 867,52 млрд грн (39,50%) или 32,16 млрд долларов.

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Прямий Прямий  ·  26.05.20, 11:03 Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн або 81,43 млрд долларов. Минфин за месяц смог привлечь только 9,8 млрд грн. Об…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 11:17 Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 2 196,36 млрд грн или 81,43 млрд долларов.
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