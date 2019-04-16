Госдума РФ окончательно приняла закон об изоляции интернета (6 новостей) «Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон Об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России»

Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект об автономности российского сегмента интернета. Об этом написали на сайте Госдумы.

Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Предположительно, закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — с 1 января 2021 года.

По этому закону в России планируют создать "национальную систему доменных имен", которая обеспечит стабильную работу Рунета, если произойдет отключение от зарубежных серверов.

Инициаторами закона выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Законопроект подготовили его "с учетом агрессивного характера <...> стратегии национальной кибербезопасности США", которую приняли в сентябре 2018 года.

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Как ранее сообщал Фокус:

Минобороны РФ уже занялось созданием своего, ограниченного интернета, который будет призван заменить собой Всемирную Сеть на территории РФ. Посольство России в США обратилось к хоккеистам НХЛ нападающему "Коламбуса" Артемию Панарину и защитнику "Колорадо" Никите Задорову, по поводу их позиции касательно нового закона о суверенном российском интернете. Также в бюджет РФ соответствующие траты на изоляцию Рунета.

Обновлено в 12:45 Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон "Об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России

Обновлено в 13:06 Правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".