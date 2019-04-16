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Фокус Фокус · · Обновлено в 13:06
· Законопроект
Госдума РФ окончательно приняла закон об изоляции интернета

Госдума РФ окончательно приняла закон об изоляции интернета (6 новостей)

«Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон Об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России»

Государственная дума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект об автономности российского сегмента интернета. Об этом написали на сайте Госдумы.

Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Предположительно, закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — с 1 января 2021 года.

По этому закону в России планируют создать "национальную систему доменных имен", которая обеспечит стабильную работу Рунета, если произойдет отключение от зарубежных серверов.

Инициаторами закона выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Законопроект подготовили его "с учетом агрессивного характера <...> стратегии национальной кибербезопасности США", которую приняли в сентябре 2018 года.

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Как ранее сообщал Фокус:

Минобороны РФ уже занялось созданием своего, ограниченного интернета, который будет призван заменить собой Всемирную Сеть на территории РФ. Посольство России в США обратилось к хоккеистам НХЛ нападающему "Коламбуса" Артемию Панарину и защитнику "Колорадо" Никите Задорову, по поводу их позиции касательно нового закона о суверенном российском интернете. Также в бюджет РФ соответствующие траты на изоляцию Рунета.

Обновлено в 12:45 Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон "Об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России

Обновлено в 13:06 Правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.04.19, 12:10 Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.04.19, 12:19 Госдума России приняла закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России. Закон предусматривает изоляцию российского сегмента интернета. Согласно этому закону,…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.04.19, 12:45 Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон "Об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  16.04.19, 13:06 Госдума России приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети, передает "ТАСС".…
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