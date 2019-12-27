Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим (8 новостей) «Усиленный режим активирован на время праздников»

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешла на усиленный режим несения службы на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что спасатели будут в усиленном режиме обеспечивать безопасность населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в период с 28 декабря по 2 января, а также с 4 по 8 января.

"Произошло оповещения и сбор штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверено документацию рабочих групп штаба и готовность работников аппарата службы на выезд по тревоге и выполнения задач на месте происшествия в зимний период", - сообщили в ГСЧС.

Всего в период новогодне-рождественских праздников на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

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Обновлено в 12:33 На период новогодних и рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы.

Обновлено в 13:21 В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы.