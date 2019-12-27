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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:21
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим (8 новостей)

«Усиленный режим активирован на время праздников»

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешла на усиленный режим несения службы на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что спасатели будут в усиленном режиме обеспечивать безопасность населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в период с 28 декабря по 2 января, а также с 4 по 8 января.

"Произошло оповещения и сбор штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверено документацию рабочих групп штаба и готовность работников аппарата службы на выезд по тревоге и выполнения задач на месте происшествия в зимний период", - сообщили в ГСЧС.

Всего в период новогодне-рождественских праздников на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

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Обновлено в 12:33 На период новогодних и рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы.

Обновлено в 13:21 В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим»
Фото ГСЧС перешла на усиленный режим на время праздников
Фото Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим
Фото Украинские спасатели перешли на усиленный режим работы
Фото В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы
Фото Спасатели перешли на усиленный режим на время праздников
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Канал 112 Канал 112  ·  27.12.19, 11:45 Органы управления и формирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС. Отмечается, что в случае осложнения…
Главком Главком  ·  27.12.19, 11:50 Усиленный режим активирован на время праздников
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 11:56 В период празднования новогодних и Рождественских праздников, спасатели в усиленном режиме будут обеспечивать защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.19, 12:09 На круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 человек личного состава.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.19, 12:29 Украинские спасатели в период новогодних праздников с 28 декабря по 2 января и с 4 до 8 января 2020 будут работать в усиленном режиме. "В период новогодних и рождественских праздников спасатели в усиленном…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 12:33 На период новогодних и рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы.
Телеграф Телеграф  ·  27.12.19, 13:21 В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы.
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