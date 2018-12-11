Государство заплатит Насирову 183 тысячи «за вынужденный прогул»

Окружной админсуд Киева приказал выплатить восстановленному на должности главе Государственной фискальной службы Роману Насиров компенсацию в 184 тысяч гривен.

Такое решение было оглашено 11 декабря, пишет УП.

"Взыскать с Государственной фискальной службы Украины в пользу Насирова сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки", – говорится в постановлении.

Из этой суммы Насирову должны немедленно выплатить зарплату за месяц – 18 334 гривен. Кроме того, в пользу восстановленного чиновника должны немедленно взыскать сумму судебного сбора – 804 гривны 80 копеек за счет бюджетных ассигнований Кабинета министров Украины.

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Обновлено в 19:42 Такое решение было оглашено 11 декабря, пишет УП.

Обновлено в 20:04 Суд приказал выплатить восстановленному в должности главы Государственной фискальной службы Роману Насиров компенсацию в 184 тысяч гривен. Такое решение огласил во вторник Окружной админсуд Киева, пишет УП. "Взыскать с Государственной фискальной службы Украины в пользу Насирова сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки", – говорится в постановлении. Из этой суммы Насирову должны немедленно выплатить зарплату за месяц – 18 334 гривен. Кроме того, в пользу восстановленного чиновника должны немедленно взыскать сумму судебного сбора – 804 гривны 80 копеек за счет бюджетных ассигнований Кабинета министров Украины. В декларации за 2017 год Насиров указал всего 6 гривен дохода. Ранее 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Правительство планирует обжаловать это решение. 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог. Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения. Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ГФС". 28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова. Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр". Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Сейчас досудебное следствие уже завершено.