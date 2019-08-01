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Госуправление делами возглавил бывший КВНщик

Госуправление делами возглавил бывший КВНщик (5 новостей)

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Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, Сергей Борзов будет занимать должность руководителя Государственного управления делами в течение пяти лет. До этого Борзов был заместителем и исполняющем обязанности руководителя этого ведомства.Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами. Об этом 1 августа сообщается на сайте Главы государства.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", говорится в указе №571/2019.

11 июня Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и возложил исполнение обязанностей руководителя на его заместителя Борзова.

19 июня Зеленский объявил конкурс на должность руководителя ГУД с окладом 30 тыс. грн и прибавками. Претенденты должны иметь степень высшего образования не ниже магистра, свободно владеть государственным языком и английским или французским, опыт работы на госслужбе не менее трех лет и знать ряд законодательных требований.

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До начала политической карьеры Борзов длительное время возглавлял команды КВН "Винницкие перцы" и "Сборная Украины". В 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах был врио руководителя ведомства, затем снова заместителем.

"Украинская правда" сообщает, что женой новоназначенного руководителя ГУД является кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Ирина Борзова. Она победила на выборах в мажоритарном округе №14 в Винницкой области.

Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей. Вместе с отцом Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую, отмечает издание.

Госуправление делами было создано в 2000 году как единый орган по материально-техническому, социально-бытовому, лечебно-профилактическому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины и других государственных органов, а также высших должностных лиц зарубежных стран. В управлении ГУД находится более 60 предприятий и учреждений.

ФОТО К НОВОСТИ: «Госуправление делами возглавил бывший КВНщик»
Фото Зеленский назначил руководителя Госуправления делами
Фото Госуправление делами возглавил Борзов, жена которого зарабатывает в Крыму
Фото Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами
Фото ГУД возглавил человек нардепа из "Слуги народа"
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