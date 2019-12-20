Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев (4 новости) «Готовность Российской Федерации подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по…»

Лоббисты со стороны российского "Газпрома" приложили много усилий, чтобы убедить американских сенаторов, что Украина и Россия подпишут контракт на транзит газа и санкции против газопровода "Северный поток - 2" вводить не нужно, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.Заявления о готовности России подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам могут быть связаны с предстоящими санкциями США против газопровода "Северный поток 2". Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в эфире "Радио НВ" 20 декабря.

Он отметил, что пока переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжаются.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий в США, в сенате с попытками сказать: "Все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не надо". Я очень надеюсь, что президент [США Дональд] Трамп сегодня подпишет все-таки проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что очень сильно поможет Украине", сказал Коболев.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе. В 2018 2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

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Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет. "Газпром", в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован". "В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста мы готовы взять газом. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы".

19 декабря в Берлине представители Украины, РФ и ЕС подготовили проект протокола о транзите российского газа через украи

Обновлено в 19:15 Об этом сообщает агентство Интерфакс.