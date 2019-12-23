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Экономика и финансы
УНН УНН · · Обновлено в 21:20
· Гривна · Директор
ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка"

ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка" (6 новостей)

«Долг банка по кредитам рефинансирования составляет 4,89 миллиарда гривен»

Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен - бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Правоохранители установили, должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным полиции, должностные лица АО "Дельта Банк", для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

"Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и введения временной администрации. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

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Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности, добавили в полиции.

Обновлено в 21:02 Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

Обновлено в 21:20 Что известно о подозреваемых и схеме вывода денег с "Дельта Банка"

ФОТО К НОВОСТИ: «ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка"»
Фото ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка"
Фото Правоохранители объявили экс-руководству правления Дельта Банка о подозрении в хищении 4,4 млрд грн
Фото Экс-руководству обанкротившегося "Дельта Банка" объявили подозрение в хищении 4,4 миллиарда гривен
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ТСН ТСН  ·  23.12.19, 20:48 Долг банка по кредитам рефинансирования составляет 4,89 миллиарда гривен.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.19, 21:02 Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО "Дельта Банк" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.12.19, 21:20 Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 миллиарда гривен. Подозрения объявлены трем лицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента кибербезопасности…
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