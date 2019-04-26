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ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов

ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов (3 новости)

«Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту вмешательства замглавы Администрации президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Веховный и…»

Общественные активисты, обращение которых стало стартовой точкой для открытия уголовного производства, обвиняют заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова в неоднократном вмешательства в процесс отбора судей; из-за этого посты в Верховном и Антикоррупционном судах могут занять недобросовестные судьи.Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство против заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова по факту вмешательства последнего в процесс отбора судей для Антикоррупционного и Верховного судов, сообщают "Українські новини" со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства копию решения из Единого реестра досудебных расследований и копию обращения общественной организации "Стоп коррупции".

Уголовное производство начато в соответствии с ч.1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебного органа) Уголовного кодекса Украины.

Организация "Стоп коррупции" утверждает, что Филатов и отдельные члены Высшей квалификационной комиссии судей активно вмешивались в процесс формирования Верховного суда. Из-за этого должности судей ВСУ могут занять лица с конфликтом интересов, а также лица, в чьей добропорядочности есть сомнения. Активисты поименно перечисляют тех, кто попал в состав судов якобы "по протекции" Филатова это Николай Гусак, Валентина Сердюк, Светала Вус, Игорь Гулейков, Ирина Колос, Алексей Случ и другие.

Это – полная ж*па, – судья Нацотбора Евгений Филатов о Евровидение
Это – полная ж*па, – судья Нацотбора Евгений Филатов о Евровидение

Данное уголовное дело, по мнению активистов, может привести к началу ряда других уголовных дел по фактам вмешательства членов Высшей квалифкомиссии судей и Высшего совета правосудия в процесс отбора судей Верховного суда и судей в Высший антикоррупционный суд.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.04.19, 17:36 Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту вмешательства замглавы Администрации президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Веховный и Высший антикоррупционный суды. Об этом…
Униан Униан  ·  26.04.19, 18:46 Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту вмешательства замглавы Администрации президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Веховный и Высший антикоррупционный суды.
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