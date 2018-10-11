ГПУ составила подозрение Поклонской

Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении так называемому "прокурору Республики Крым" Натальи Поклонской и заместителю председателя Киевского районного суда города Симферополя Автономной Республики Крым Денису Диденко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.В ГПУ сообщают, что Поклонская после вступления в преступную организацию, созданной должностными лицами органов власти РФ, организовала незаконное преследование украинцев, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины.Отмечается, что ГПУ подозревает Поклонскую и Диденко в незаконном лишении свободы украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и других."В уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы граждан Украины О. Сенцова, А. Кольченка, А. Чирния, Г. Афанасьева, процессуальное руководство в котором осуществляется Генеральной прокуратурой Украины, собраны доказательства, достаточные для сообщения о подозрении указанным лицам", - говорится в сообщении.