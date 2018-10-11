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ГПУ составила подозрение Поклонской

ГПУ составила подозрение Поклонской (5 новостей)

«В Генеральной прокуратуре Украины составили сообщение о подозрении так называемому прокурору Республики Крым Натальи Поклонской»

Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении так называемому "прокурору Республики Крым" Натальи Поклонской и заместителю председателя Киевского районного суда города Симферополя Автономной Республики Крым Денису Диденко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.В ГПУ сообщают, что Поклонская после вступления в преступную организацию, созданной должностными лицами органов власти РФ, организовала незаконное преследование украинцев, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины.Отмечается, что ГПУ подозревает Поклонскую и Диденко в незаконном лишении свободы украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и других."В уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы граждан Украины О. Сенцова, А. Кольченка, А. Чирния, Г. Афанасьева, процессуальное руководство в котором осуществляется Генеральной прокуратурой Украины, собраны доказательства, достаточные для сообщения о подозрении указанным лицам", - говорится в сообщении.

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РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.18, 16:16 Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении относительно так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской и заместителя председателя Киевского районного суда города…
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 16:29 Генпрокуратура составила сообщение о подозрении в отношении экс-"прокурора" оккупированного Крыма, а ныне депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы…
Подробности Подробности  ·  11.10.18, 18:10 В Генеральной прокуратуре Украины составили сообщение о подозрении так называемому "прокурору Республики Крым" Натальи Поклонской
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.10.18, 19:35 Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении «прокурору Республики Крым» Наталье Поклонськой в незаконном лишении свободы четырех украинских политзаключенных.
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