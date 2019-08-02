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ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ

ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку, – СМИ (3 новости)

«Председатель ОАСК получил подозрение, за вмешательство в работу Высшей квалификационной комиссии судей»

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручено подозрение о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях, сообщила пресс-служба ГПУ в комментарии LIGA.net.

Кроме Вовка для вручения подозрений были вызваны в ГПУ судьи ОАСК Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и Иван Шепитко.

Пресс-служба ГПУ сообщила, что после вручения подозрений заместитель генерального прокурора Сергей Кизь обратится в Верховный совет правосудия с просьбой отстранить подозреваемых судей от исполнения обязанностей.

В качестве меры пресечения для Вовка и его коллег ГПУ будет просить о домашнем аресте.

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Согласно опубликованным повесткам, подозрения касаются давления на ВККС, превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, вынесения заведомо неправосудных решений, дачи взяток, вмешательства в работу автоматического документооборота судей.

Ранее сообщалось, что главу ОАСК ждут в ГПУ 2 августа.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  02.08.19, 15:45 Главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку вручили подозрение по вопросу возможного вмешательстве в работу ВККС судей. Об этом сообщает УП, ссылаясь на источники в ГПУ. Кроме Вовка, в Генпрокуратуру…
Телеграф Телеграф  ·  02.08.19, 16:21 Председатель ОАСК получил подозрение, за вмешательство в работу Высшей квалификационной комиссии судей.
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