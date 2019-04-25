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ГПУ вынесла Мангеру новое подозрение по делу Гандзюк

ГПУ вынесла Мангеру новое подозрение по делу Гандзюк (6 новостей)

«Вместе с этим были изменены статьи и другим подозреваемым, которые проходят по данному делу»

Генеральная прокуратура объявила новое подозрение. Теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил проект расследований «Следствие.Инфо». Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса — заказе избиения. Это предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Ранее, 24 апреля, суд отказал защите еще одного фигуранта дела Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения и оставил его под стражей. 5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк. 4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск. В организации убийства подозревают голову Херсонского облсовета Владислава Мангера. 17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «Соучастие в убийстве» на более мягкую статью 396 «Сокрытие преступления», которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

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Фокус Фокус  ·  25.04.19, 07:37 Генпрокуратура объявила о новом подозрении главе Херсонской области Владиславу Мангеру. Об этом сообщает Слидство.Инфо. Так, Генеральная прокуратура теперь обвиняет Мангера не в заказе убийства активистки…
Телеграф Телеграф  ·  25.04.19, 08:20 ГПУ изменила подозрение Владиславу Мангеру, который является фигурантом по делу убийства Екатерины Гандзюк, в связи с имеющимися у следствия основаниями.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.04.19, 08:47 Генпрокуратура вынесла новое подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру по делу об убийстве местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook пишет спикер ГПУ Андрей…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.04.19, 09:04 Генеральная прокуратура вынесла новое подозрение главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в деле об убийстве херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.04.19, 09:05 Вместе с этим были изменены статьи и другим подозреваемым, которые проходят по данному делу.
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