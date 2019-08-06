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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 18:22
· Мэр · Прокурор
ГПУ закончит расследование против Мангера до конца недели

ГПУ закончит расследование против Мангера до конца недели (7 новостей)

«К концу недели он получит сообщение»

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по Владиславу Мангеру в рамках дела об убийстве херсонской активистки и помощницы мэра Екатерины Гандзюк завершится к концу недели, после чего Мангер начнет знакомиться с материалами дела. Видео с заявлением генпрокурора опубликовала его секретарь Лариса Сарган.

Луценко заявил, что недовольство возможной судебной сделкой с Игорем Поплавским "не выдерживает критики", поскольку, по словам генпрокурора, именно благодаря этой сделке появилась возможность привлечь к ответственности организаторов преступления.

Ранее сообщалось, что прокуратура может утвердить судебную сделку с Виктором Поплавским, одним из фигурантов дела Гандзюк.

Приговор в отношении нападавших на Гандзюк вступил в силу. Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы; Владимира Васяновича – к 4 годам; Виктора Горбунова – к 3 годам; Вячеслава Вышневского – к 4 годам; Никиту Грабчука – к 6 годам.

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Обновлено в 17:43 К концу недели он получит сообщение.

Обновлено в 18:22 Он напомнил, что пять человек уже отбывают наказание за убийство в колонии, а дело Игоря Павловского рассматривает суд в Одессе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 16:00 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер до конца недели получит сообщение о завершении досудебного следствия.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 16:00 Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер до конца недели получит сообщение о завершении досудебного следствия.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.08.19, 16:59 Расследование против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, планируют завершить до 11 августа. Об этом на брифинге сказал…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.08.19, 17:27 После ознакомления адвокатов подозреваемого с материалами следствия дело передадут в суд.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  06.08.19, 17:43 К концу недели он получит сообщение.
УНН УНН  ·  06.08.19, 18:22 Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер до конца недели получит сообщение о завершении досудебного следствия…
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