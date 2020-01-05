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Экономика и финансы
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 19:24
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Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"

Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку" (4 новости)

«Греция и Северная Македония начали получать российский газ по Турецкому потоку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио BNR…»

Россия начала поставки газа в Грецию и Северную Македонию через "Турецкий поток", проходящий через Болгарию. Об этом рассказал глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов, который добавил, что Трансбалканский газопровод, ранее использовавшийся для поставок в эти страны, сейчас отключен, хотя может быть использован при необходимости.

"Поставки газа из России успешно идут через новый пропускной пункт, "Странджа-2" на границе с Турцией. Изменение точки поставки - ранее газ шел через Румынию - позволяет уменьшить цены для конечного потребителя. Через "Странджа-2" начали получать газ Северная Македония и Греция", - отметил Малинов.

В Болгарии начали получать газ через "Турецкий поток" еще первого января. При этом, церемония торжественного открытия газопровода только намечена на восьмое января, она состоится в Стамбуле.

Власти Болгарии считают, что смена точки поставки позволит сэкономить более 46 миллионов долларов на транспортировке топлива. Это, в свою очередь, позволит уменьшить цены для населения.

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Газопровод "Турецкий поток" проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его протяженность составляет 930 километров. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Обновлено в 19:24 В Болгарии начали получать газ через "Турецкий поток" еще первого января. При этом, церемония торжественного открытия газопровода только намечена на восьмое января, она состоится в Стамбуле.

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