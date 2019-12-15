Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке" (6 новостей и 1 видео) «В шведском языке такое выражение означает поставить кого-то перед трудным вопросом»

Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг призвала итальянскую молодежь использовать новое десятилетие для борьбы с изменением климата. Соответствующее заявление она сделала на акции в итальянском городе Турин, сообщает The Local.

"Менее чем через три недели мы перейдем в новое десятилетие и... Я не могу сказать точно, насколько важным будет это десятилетие", - сказала Тунберг.

Активистка считает, что мировые лидеры, которые в участвуют в конференции ООН по изменению климата в Мадриде, пытаются избежать своих обязанностей и передать молодым ответственность за решения климатической проблемы. "Взрослые ведут себя так, как будто завтрашнего дня нет", - заявила Тунберг.

16-летняя Тунберг стала известна на весь мир после того, как стала пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года для того, чтобы выходить на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры по предотвращению глобального потепления. Вскоре к ее пятничным акциям присоединилась молодежь по всему миру, а Грету стали приглашать выступать в ООН, на Всемирном экономическом форуме и других международных мероприятиях высшего уровня.

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Фурор вызвала ее речь во время саммита ООН по вопросам изменения климата, в которой Грета обвинила мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".

Обновлено в 15:31 Известная шведская 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков.

Обновлено в 15:49 Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков. Об этом сообщает "BBC Украина". Ранее Грета Тунберг выступила на экопротесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Она выразила тревогу, что этот са