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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:49
· Город · Акция
Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке"

Грета Тунберг извинилась за слова "поставить политиков к стенке" (6 новостей и 1 видео)

«В шведском языке такое выражение означает поставить кого-то перед трудным вопросом»

Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг призвала итальянскую молодежь использовать новое десятилетие для борьбы с изменением климата. Соответствующее заявление она сделала на акции в итальянском городе Турин, сообщает The Local. 

"Менее чем через три недели мы перейдем в новое десятилетие и... Я не могу сказать точно, насколько важным будет это десятилетие", - сказала Тунберг. 

Активистка считает, что мировые лидеры, которые в участвуют в конференции ООН по изменению климата в Мадриде, пытаются избежать своих обязанностей и передать молодым ответственность за решения климатической проблемы. "Взрослые ведут себя так, как будто завтрашнего дня нет", - заявила Тунберг.

16-летняя Тунберг стала известна на весь мир после того, как стала пропускать школу пятницам, начиная с августа 2018 года для того, чтобы выходить на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры по предотвращению глобального потепления. Вскоре к ее пятничным акциям присоединилась молодежь по всему миру, а Грету стали приглашать выступать в ООН, на Всемирном экономическом форуме и других международных мероприятиях высшего уровня.

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Фурор вызвала ее речь во время саммита ООН по вопросам изменения климата, в которой Грета обвинила мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".

Обновлено в 15:31 Известная шведская 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков.

Обновлено в 15:49 Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков. Об этом сообщает "BBC Украина". Ранее Грета Тунберг выступила на экопротесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Она выразила тревогу, что этот са

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MIGnews MIGnews  ·  15.12.19, 09:08 Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.12.19, 11:05 В шведском языке такое выражение означает поставить кого-то перед трудным вопросом
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.12.19, 11:50 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг извинилась за свои слова с призывом "поставить политиков к стенке". Она заявляет, что имела ввиду неизбежность ответственности мировыми лидерами в борьбе…
MIGnews MIGnews  ·  15.12.19, 15:31 Известная шведская 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков.
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.12.19, 15:49 Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков. Об этом сообщает "BBC Украина". Ранее Грета Тунберг выступила на экопротесте в Турине, посвященном…
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