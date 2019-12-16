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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:03
· Поезд · Дороги · Twitter · Железная дорога
Грета Тунберг возвращается с климатического саммита — Ее фото вызвало бурю в твиттере

Грета Тунберг возвращается с климатического саммита — Ее фото вызвало бурю в твиттере (5 новостей)

«Шведская активистка Грета Тунберг вызвала бурю в Твиттере. Она разместила фотографию в социальной сети, которая показывает, как она путешествует по…»

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn отреагировала на сообщение шведской екоактивисткы Греты Тунберг, которая в Twitter вспомнила о переполненых поездах.

"Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!" - написала Грета, возвращаясь с международной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP25) в Мадриде, сообщает DW.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I'm finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 грудня 2019 р. Компания Deutsche Bahn, в свою очередь, поблагодарила Грете за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда.

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"Было бы хорошо, если бы ты также сообщила о том, какой дружелюбной и компетентной была наша команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе", - заявили в железной дороги.

После этого Тунберг объяснила, что путешествовала несколькими различными поездами.

"Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала екоактивистка.

В заметке она отметила, что переполнены поезда - хороший знак, который указывает на высокий спрос железной дороги.

Грета Тунберг не путешествуют самолетами через высокие показатели вредных выбросов, которые оставляет в воздухе этот транспорт. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте для участия в саммите ООН по климату. Затем Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в различных штатах.

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую екоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой уделяется слишком много внимания в СМИ.

Слова бразильского лидера прозвучали в ответ на высказывания школьницы о гибели представителей коренных народов в Бразилии.

Обновлено в 12:17 На фото, опубликованном 16-летней Гретой, видно, что она действительно сидит на полу в коридоре поезда. При этом она обложена большими рюкзаками и сумками.

Обновлено в 13:03 Deutsche Bahn сразу отреагировала на слова Греты: в компании выразили благодарность девушке за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда. Однако отметили, что она зря ехала в тамбуре, ведь у нее было место в первом классе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Грета Тунберг возвращается с климатического саммита — Ее фото вызвало бурю в твиттере»
Фото Грета Тунберг возвращается с климатического саммита — Ее фото вызвало бурю в твиттере
Фото Грета Тунберг едет домой с саммита, сидя на полу немецкого поезда
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