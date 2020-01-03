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"Гретель и Гензель". Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео

"Гретель и Гензель". Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео (3 новости)

«На YouTube-канале Orion Pictures разместили трейлер фильма Гретель и Гензель. Это экранизация сказки немецких писателей братьев Гримм. События картины разворачиваются в…»

Экранизации на старые культовые сказки приобретают все большую популярность, ведь фильм – это идеальный вариант увидеть тот мир, который не можешь нарисовать в своей голове. Поэтому, компания Orion Pictures готова представить фанатам жанра фэнтези первый трейлер фильма ужасов "Гретель и Гензель".

Очередная экранизация на книгу известных немецких писателей братьев Гримм увидит свет уже 31 января 2020 года. Съемками картины занимается известный американский актер и режиссер Оз Перкинс, а также компания Orion Pictures.

Как известно, фильм "Гретель и Гензель" снимали по мотивам книги немецких писателей братьев Гримм, которая впервые вышла в свет в 1812 году. Главными героями в сказке являются двое детей – брат и сестра, которых хочет съесть ведьма-людоедка. Злодейка хорошо замаскировалась, ведь она живет в глухом лесу в домике из сладостей. Однако изобретательным детям удастся спасти свои жизни.

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По сюжету фильма 2020 года, события будут вращаться вокруг старшей сестры Гретель, которую сыграет звезда хоррора "Оно" София Лилис, и ее младшего брата Гензеля, роль которого исполнит Сэмми Лики. Они отправятся в путешествие по жуткому лесу в поисках пищи. Таким образом дети попадут в домик таинственной бабушки, которую сыграет 65-летняя Элис Криге. Прогулка сестры и брата превратится в настоящий ужас, ведь им придется вступить в схватку со злой ведьмой.

Гретель и Гензель: трейлер смотреть онлайн

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Канал 112 Канал 112  ·  03.01.20, 09:11 В сети появился первый официальный трейлер фэнтезийного хоррора Оза Перкинса "Гретель и Гензель", снятого по сказке братьев Гримм. В главных ролях задействована звезда хоррора "Оно" София Лиллис, а также…
Гордон Гордон  ·  03.01.20, 09:26 На YouTube-канале Orion Pictures разместили трейлер фильма "Гретель и Гензель". Это экранизация сказки немецких писателей братьев Гримм. События картины разворачиваются в лесу, где главные герои,брат…
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