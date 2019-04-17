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Грицак назвал исполнителя и организатора теракта, в результате которого погиб разведчик Шаповал

Грицак назвал исполнителя и организатора теракта, в результате которого погиб разведчик Шаповал (3 новости)

«Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал, является сотрудник... Сообщение Грицак назвал исполнителя и…»

Подозреваемым в исполнении теракта, в результате которого в 2017 году погиб офицер украинской разведки Максим Шаповал, является Олег Шутов, который после убийства выехал в Россию, а сейчас скрывается на оккупированных территориях Донбасса, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Служба безопасности Украины раскрыла теракт, в результате которого погиб офицер украинской разведки Максим Шаповал, сообщил на брифинге 17 апреля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Грицака, теракт совершила одна из диверсионных групп, направленных в Украину из России. Глава СБУ добавил, что российская ДРГ действовала по аналогичному сценарию, когда 4 апреля 2019 года закладывала взрывчатку под автомобиль представителя украинских спецслужб.

"Собраны неопровержимые доказательства, которые указывают, что оба теракта спланированы, профинансированы, организованы непосредственно российскими спецслужбами", продолжил Грицак.

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Главным подозреваемым в убийстве Шаповала, по словам Грицака, является Олег Шутов. Непосредственно он, по данным СБУ, заложил взрывчатку в автомобиль офицера украинской разведки. После преступления он выехал в Россию, а затем скрылся на оккупированной территории Донбасса.

27 июня 2017 года в Соломенском районе Киева был взорван автомобиль, в котором находился Шаповал.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Шаповала подозреваются спецслужбы РФ.

Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил, что Шаповал был командиром глубинной разведки и добывал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины.

7 сентября президент Украины Петр Порошенко присвоил Шаповалу звание Героя Украины (посмертно).

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Хвиля Хвиля  ·  17.04.19, 13:45 Исполнителем теракта, в результате которого погиб руководитель специального резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал, является сотрудник... Сообщение Грицак назвал исполнителя и организатора теракта, в котором…
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