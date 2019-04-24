Гриценко призвал созвать СНБО с участием Порошенко и Зеленского (3 новости) «Анатолий Гриценко считает, что Порошенко сейчас должен безотлагательно созвать заседание СНБО»

Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что на заседание СНБО нужно позвать лидера президентской гонки Владимира Зеленского.

Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook.

"Убежден, Порошенко сейчас должен безотлагательно созвать заседание СНБО, я бы рекомендовал – с приглашением на заседание и новоизбранного президента Зеленского", – написал Гриценко.

"СНБО должен предложить комплекс действий для украинской власти в тесной координации с нашими зарубежными партнерами. Политических, правовых, дипломатических, информационных, оборонных, а главное – санкционных действий", – заявил Гриценко.

Сирия созывает заседание СБ ООН

Как ранее сообщал Фокус:

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность определенным категориям иностранных граждан получать российское гражданство в упрощенном порядке. В марте Денис Пушилин, возглавляющий после смерти Александра Захарченко, так называемую "ДНР" дал указание срочно обеспечить паспортами "республики" всю молодежь оккупированной территории, начиная с 14 лет. 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что указ Путина призван исполнить "долг перед говорящими и думающими по-русски людьми".