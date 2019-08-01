Гривна к доллару подорожала до 25,02 грн/$ (5 новостей) «Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, курс доллара на уровне 25,02 грн. Об этом говорится на официальном сайте…»

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2019 года понизил официальный курс доллара до 25,02 гривен за доллар, что еще на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, официальный курс доллара на 1 августа установлен на таком уровне - 2502,0755 гривен за 100 долларов (-6,4761 гривен). При этом курс доллара на 31 июля составлял 2508,5516 гривен за 100 долларов.

Отметим, в последний раз курс американской валюты находился на этих отметках в августе 2016 года.

Нацбанк немного снизил курс гривны

Обновлено в 08:40 Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, курс доллара на уровне 25,02 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 коп. Евро подешевел на 8 коп. и…

Обновлено в 09:24