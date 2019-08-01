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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 09:24
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Гривна к доллару подорожала до 25,02 грн/$

Гривна к доллару подорожала до 25,02 грн/$ (5 новостей)

«Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, курс доллара на уровне 25,02 грн. Об этом говорится на официальном сайте…»

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2019 года понизил официальный курс доллара до 25,02 гривен за доллар, что еще на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, официальный курс доллара на 1 августа установлен на таком уровне - 2502,0755 гривен за 100 долларов (-6,4761 гривен). При этом курс доллара на 31 июля составлял 2508,5516 гривен за 100 долларов.

Отметим, в последний раз курс американской валюты находился на этих отметках в августе 2016 года.

Нацбанк немного снизил курс гривны
Нацбанк немного снизил курс гривны

Обновлено в 08:40 Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, курс доллара на уровне 25,02 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 коп. Евро подешевел на 8 коп. и…

Обновлено в 09:24

ФОТО К НОВОСТИ: «Гривна к доллару подорожала до 25,02 грн/$»
Фото Гривна к доллару подорожала до 25,02 грн/$
Фото Курс доллара упал до 25 гривен
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 25,02 гривны за доллар
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УНН УНН  ·  01.08.19, 06:10 На 1 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Гордон Гордон  ·  01.08.19, 07:11 1 августа гривна к доллару США укрепилась на семь копеек, а к евро – на восемь.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 августа. Курс гривны к…
Голос.UA Голос.UA  ·  01.08.19, 08:40 Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, курс доллара на уровне 25,02 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…
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