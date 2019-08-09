Гривна к доллару подорожала до 25,32 грн/$ (8 новостей) «Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар»

Национальный банк Украины на 9 августа 2019 года повысил курс гривны почти на 11 копеек – до 25,31 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 8 августа.НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:100 долларов США – 2531,6561 гривны (-10,7787);100 евро – 2833,6827 гривны (-14,3528).В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на шесть копеек – до 25,27 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек – до 25,23 грн/долл.

Обновлено в 09:52 Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 августа, курс доллара на уровне 25,31 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 коп. Евро упал в цене на 15 коп. и составляет 28,33 грн. Курс российского рубля несколько снизился и составляет 0,388 грн.