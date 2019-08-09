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Экономика и финансы
Facenews Facenews · · Обновлено в 09:52
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Гривна к доллару подорожала до 25,32 грн/$

Гривна к доллару подорожала до 25,32 грн/$ (8 новостей)

«Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар»

Национальный банк Украины на 9 августа 2019 года повысил курс гривны почти на 11 копеек – до 25,31 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 8 августа.НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:100 долларов США – 2531,6561 гривны (-10,7787);100 евро – 2833,6827 гривны (-14,3528).В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился на шесть копеек – до 25,27 грн/долл, курс в покупке упал также на шесть копеек – до 25,23 грн/долл.

Обновлено в 09:52 Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 августа, курс доллара на уровне 25,31 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 коп. Евро упал в цене на 15 коп. и составляет 28,33 грн. Курс российского рубля несколько снизился и составляет 0,388 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гривна к доллару подорожала до 25,32 грн/$»
Фото Гривна укрепилась к доллару: курс валют от НБУ на сегодня
Фото Гривна к доллару подорожала до 25,32 грн/$
Фото Почем валюта: доллар подешевел в курсах Нацбанка
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 25,31 гривны за доллар
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.08.19, 05:59 Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 августа, на 10,77 коп. до 25,3166 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый…
Прямий Прямий  ·  09.08.19, 06:46 На 9 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 гривен за доллар США. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Основные курсы валют на 9 августа установлены на…
Гордон Гордон  ·  09.08.19, 07:00 Официальный курс гривны к доллару 9 августа вырос на 10 копеек, к евро – на 14 копеек.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 августа.Гривна к доллару…
Униан Униан  ·  09.08.19, 09:01 Национальный банк на пятницу, 9 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,32 грн/долл., к евро – на уровне 28,34 грн/евро.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.19, 09:06 Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 25,31 гривни за доллар.
Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.19, 09:52 Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 августа, курс доллара на уровне 25,31 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…
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