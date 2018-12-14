Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€ (5 новостей) «Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн»

Национальный банк Украины на 14 декабря установил курс доллара на уровне 27,86 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,68 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

Нацбанк продолжает снижать курс гривны

В обменниках доллар покупают по 27,94 грн, продают по 27,99 грн.

За евро предлагают 31,73 грн. Продают по 31,88 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В 2019 году принимать изношенные банкноты позволили трем уполномоченным банкам - Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. Раньше их можно было сдавать только в отделения Нацбанка. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами.

Обновлено в 09:56 Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.