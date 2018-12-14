  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 09:56
· Курс гривны · Банк · Доллар · Нацбанк
Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€

Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€ (5 новостей)

«Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн»

Национальный банк Украины на 14 декабря установил курс доллара на уровне 27,86 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,68 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

Нацбанк продолжает снижать курс гривны
Нацбанк продолжает снижать курс гривны

В обменниках доллар покупают по 27,94 грн, продают по 27,99 грн.

За евро предлагают 31,73 грн. Продают по 31,88 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В 2019 году принимать изношенные банкноты позволили трем уполномоченным банкам - Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль. Раньше их можно было сдавать только в отделения Нацбанка. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые потеряли платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами.

Обновлено в 09:56 Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€»
Фото Гривна к евро подешевела до 31,68 грн/€
Фото Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара
Фото Доллар и евро ползут вверх: свежий курс валют от НБУ на 14 декабря
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  14.12.18, 06:00 Национальный банк Украины на 14 декабря 2018 года понизил курс гривны почти на шесть копеек – до 27,86 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. НБУ установил официальные курсы валют…
Гордон Гордон  ·  14.12.18, 06:57 Курс гривны по отношению к доллару снизился на семь копеек, курс гривны к евро – на 13 копеек.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 декабря.Курс…
Телеграф Телеграф  ·  14.12.18, 09:56 Официальный курс НБУ на 14 декабря: 100 USD – 2786.7006 грн; 100 EUR – 3168.7573 грн.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Курс доллара на межбанке снизился

Курс доллара на межбанке снизился
В США &quot;Нафтогаз&quot; выиграл суд на получение информации об активах &quot;Газпрома&quot; в Европе

В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах…
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год

Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 год
Тепловоз General Electric начал перевозить грузы в Украине

Тепловоз General Electric начал перевозить грузы в Украине
Смолий назвал сроки и сумму получения транша от МВФ

Смолий назвал сроки и сумму получения транша от МВФ
Рекордный урожай укрепил гривню – НБУ

Рекордный урожай укрепил гривню – НБУ
В Украину начнет летать новый лоукостер — &quot;дочка&quot; Ryanair

В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair
США - не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы, - Витренко

США - не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы, -…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмили Блант снялась в стильной фотосессии для британского Harper&#039;s Bazaar

Эмили Блант снялась в стильной фотосессии для британского Harper's Bazaar
В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии &quot;Женщина III тысячелетия&quot;

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"
Лидер Динамо Цыганков может уйти уже зимой

Лидер Динамо Цыганков может уйти уже зимой
Сторонники УПЦ МП собрались под Верховной Радой на митинг

Сторонники УПЦ МП собрались под Верховной Радой на митинг
Идиллия. Сменивший пол отец Кайли Дженнер вышел в свет с 22-летней возлюбленной

Идиллия. Сменивший пол отец Кайли Дженнер вышел в свет с…
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию
Памятник Суворову перед лицеем имени Богуна намерены демонтировать

Памятник Суворову перед лицеем имени Богуна намерены демонтировать
В Каменском грузовик застрял в яме

В Каменском грузовик застрял в яме
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.