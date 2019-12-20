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Гривна установила мировой рекорд по темпам укрепления (5 новостей) «Доллар немного подорожал, а евро подешевел»

Украинская гривна с начала года укрепилась к доллару на 19%, что является наилучшим показателем среди мировых валют, пишет Bloomberg.

Укрепление гривни превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

По мнению аналитиков, укрепление гривнs способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины. Поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны. Они также добавили, что разница между зарплатами в Украине и Польше за три года уменьшилась почти в 3 раза.

Среди наиболее ревальвированных валют оказались египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Курс валют на 18 декабря: доллар дешевеет, евро дорожает

Сейчас курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Сообщается, что это происходит из-за инвестиций иностранцев в государственные облигации.

При этом по данным Национального банка, официальный курс гривны с начала года (на начало декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар.

Ранее в Кабмине оценили вероятность падения гривны. В первом квартале следующего года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны.

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Обновлено в 17:58 Отметим, что в пятерку самых укрепленных валют также входят – российский рубль, египетский фунт, таиландский бат и израильский шекель.

Обновлено в 18:27 Также в списке наиболее укрепившихся валют российский рубль, египетский фунт, тайский бат и израильский шекель.