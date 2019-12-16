Гроб, похоронный венок, КамАЗ земли, - Корниенко заявил о запугивании нардепов от "Слуги народа" (4 новости) «Первый заместитель главы фракции Слуга Народа Александр Корниенко заявил, что депутатов от президентской партии в последнее время начали запугивать»

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил о давлении на своих однопартийцев в связи с рассмотрением законопроекта об открытии рынка земли. Планирует обратиться к правоохранителям.

Такое заявление сделал на согласительном совете.

"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи расследовать и, возможно, какая-то связь между всеми этими нападениями - и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты ".

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"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли ... Понятно, что цель этой кампании - запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем".