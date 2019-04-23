Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем выборов-2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель". "Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - сказал Гройсман. Глава украинского правительства заверил в том, что настроен работать на развитие Украины. "И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман. Ранее сообщалось, что Гройман прокомментировал результаты выборов, поздравив победителя Владимира Зеленского и поблагодарил Петру Порошенко за пять лет, "в течение которых на самом деле было сделано многое, чтобы Украина стала современной европейской страной". Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью. 21 апреля состоялся 2 тур выборов президента Украины. По данным Национального экзит-пола и Всеукраинского, лидирует Зеленский. Ранее П.Порошенко заявил, что уходит с поста Президента, но продолжит работать в политике.

Обновлено в 14:07 Глава правительства не видит в этом проблемы, если не будет идеологических разногласий.

Обновлено в 14:16 Владимир Гройсман готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским при условии отсутствия идеологических расхождений.