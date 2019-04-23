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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:16
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Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским

Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским (8 новостей)

«Глава правительства не видит в этом проблемы, если не будет идеологических разногласий»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем выборов-2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что "есть одна цель". "Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", - сказал Гройсман. Глава украинского правительства заверил в том, что настроен работать на развитие Украины. "И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман. Ранее сообщалось, что Гройман прокомментировал результаты выборов, поздравив победителя Владимира Зеленского и поблагодарил Петру Порошенко за пять лет, "в течение которых на самом деле было сделано многое, чтобы Украина стала современной европейской страной". Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые пройдут осенью. 21 апреля состоялся 2 тур выборов президента Украины. По данным Национального экзит-пола и Всеукраинского, лидирует Зеленский. Ранее П.Порошенко заявил, что уходит с поста Президента, но продолжит работать в политике.

Обновлено в 14:07 Глава правительства не видит в этом проблемы, если не будет идеологических разногласий.

Обновлено в 14:16 Владимир Гройсман готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским при условии отсутствия идеологических расхождений.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским»
Фото Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским
Фото Гройсман готов сотрудничать с Зеленским
Фото Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским
Фото «Если не будет идеологических разногласий»: Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским
Фото Гройсман заявил о готовности сотрудничать с Зеленским
Фото Гройсман рассказал, будет ли сотрудничать с Зеленским
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РБК Украина РБК Украина  ·  23.04.19, 12:53 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке трассы…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.04.19, 13:06 Премьер-министр Владимир Гройсман готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после его инаугурации на посту президента. Об этом он сказал журналистам во вторник. "Все ветви власти должны сотрудничать между…
Комментарии Комментарии  ·  23.04.19, 13:12 Премьер отметил, что все будет зависеть от консультаций Премьер-министр Владимир Гройсман выразил готовность сотрудничать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в случае, если не будет идеологических…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.04.19, 13:25 Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что готов сотрудничать с де-факто следующим президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии, что у них не будет "идеологических разногласий", передает…
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Газета День Газета День  ·  23.04.19, 13:44 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с победителем на выборах 2019 Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом он сказал во время проверки работ на участке…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.04.19, 14:07 Глава правительства не видит в этом проблемы, если не будет идеологических разногласий.
Телеграф Телеграф  ·  23.04.19, 14:16 Владимир Гройсман готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским при условии отсутствия идеологических расхождений.
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