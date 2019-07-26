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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 17:00
· Кабинет Министров Украины · Увольнение · Заседание
Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко

Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко (14 новостей и 1 видео)

«"Не мешал предыдущему президенту и не буду мешать действующему", - таков девиз премьера»

Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио "Новое время", передают Українськi Новини. "Это не предста

Обновлено в 16:07 Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио «Новое время», передают Українськi Новини.

Обновлено в 17:00 "Не мешал предыдущему президенту и не буду мешать действующему", - таков девиз премьера.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко»
Фото Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит увольнение Кличко
Фото Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко
Фото Гройсман: Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании
Фото Кабмин рассмотрит увольнение Кличко на ближайшем заседании - Гройсман
Фото Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении Кличко на ближайшем заседании - Гройсман
Фото Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении главы КГГА Кличко на ближайшем заседании - Гройсман
Фото Кабмин рассмотрит увольнение Кличко с должности главы КГГА на ближайшем заседании
Фото Когда Кабмин рассмотрит увольнение Кличко - названа дата
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.07.19, 13:47 Правительство Украины в установленном порядке рассмотрит возможность увольнения Кличко с должности главы КГГА.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.07.19, 14:17 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем…
Униан Униан  ·  26.07.19, 14:18 Гройсман подчеркнул, что не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций и не собирается мешать действующему.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.19, 14:27 Премьер Владимир Гройсман заявляет, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.
Гордон Гордон  ·  26.07.19, 14:31 Окончательное решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации может принять только президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул премьер-министр Украины Владимир…
Фокус Фокус  ·  26.07.19, 14:36 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко будет вынесен на ближайшем заседании Кабинета…
Голос.UA Голос.UA  ·  26.07.19, 14:40 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.07.19, 15:17 Кабинет министров рассмотрит увольнение городского главы Виталия Кличко на ближайшем заседании. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире радио НВ.Премьер пояснил, что, согласно Конституции,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.07.19, 15:22 Кабинет министров Украины рассмотрит увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. "Согласно Конституции все главы областных госадминистраций складывают…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.07.19, 15:53 Глава Кабмина Владимир Гройсман заявляет, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской...
ForUm ForUm  ·  26.07.19, 16:07 Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.Об этом премьер-министр Владимир…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.07.19, 17:00 "Не мешал предыдущему президенту и не буду мешать действующему", - таков девиз премьера.
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