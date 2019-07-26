Гройсман обещает рассмотреть увольнение Кличко (14 новостей и 1 видео) «"Не мешал предыдущему президенту и не буду мешать действующему", - таков девиз премьера»

Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио "Новое время", передают Українськi Новини. "Это не предста

Обновлено в 16:07 Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио «Новое время», передают Українськi Новини.

Обновлено в 17:00 "Не мешал предыдущему президенту и не буду мешать действующему", - таков девиз премьера.