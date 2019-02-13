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Гройсман оголосив автоматичну індексацію пенсій з 1 березня

Гройсман оголосив автоматичну індексацію пенсій з 1 березня (4 новости)

«В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій»

В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами прем’єра, за минулий рік середній розмір пенсії зріс у 1,5 раза. Гройсман також оголосив, що з 1 березня розпочнеться перша автоматична індексація пенсій.

«Минулого року пенсії були підвищені на 1476 гривень для 550 тисяч військових пенсіонерів», - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявляв, що перерахунок пенсій у 2019 році буде здійснюватися автоматично.

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«У січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тис. осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація», - зазначав прем'єр. Крім того, він підкреслив, що тепер індексація буде проводитися щорічно.

Відзначимо, раніше голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус підкреслив, що на сьогодні в Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів.

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iPress iPress  ·  13.02.19, 12:38 В Україні з 1 березня вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій.
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5 канал 5 канал  ·  13.02.19, 16:26 В Україні з 1 березня 2019 року вперше розпочнеться автоматична індексація пенсій. Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає 112.ua. За словами…
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