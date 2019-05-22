Гройсман передаст заявление об увольнение Раде

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что сегодня направит свое заявление об отставке в Верховную Раду.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина.

"Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную раду Украины", – сказал он.

Премьер заявил, что трех лет было недостаточно для радикальных изменений в Украине.

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Как ранее сообщал Фокус:

20 мая, состоялась инаугурация президента Зеленского, во время которой он объявил о роспуске Рады и попросил Кабмин написать заявления об отставке. После торжественной церемонии премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку. 21 мая Гройсман отчитался о результатах своей работы в парламенте. Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не повлечет проблем в жизни государства.

Обновлено в 12:39 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в среду, 22 мая, передать на рассмотрение в Верховную Раду заявление об отставке.

Обновлено в 12:44 Сегодня происходит последнее заседание правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. Глава правительства напомнил, что 20 мая...