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Фокус Фокус · · Обновлено в 12:44
· Отставка · Кабинет Министров Украины · Заседание
Гройсман передаст заявление об увольнение Раде

Гройсман передаст заявление об увольнение Раде (11 новостей)

«Премьер передаст заявление Раде 22 мая»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что сегодня направит свое заявление об отставке в Верховную Раду.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина.

"Сегодня, в среду, я подам заявление в Верховную раду Украины", – сказал он.

Премьер заявил, что трех лет было недостаточно для радикальных изменений в Украине.

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Как ранее сообщал Фокус:

20 мая, состоялась инаугурация президента Зеленского, во время которой он объявил о роспуске Рады и попросил Кабмин написать заявления об отставке. После торжественной церемонии премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку. 21 мая Гройсман отчитался о результатах своей работы в парламенте. Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не повлечет проблем в жизни государства.

Обновлено в 12:39 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в среду, 22 мая, передать на рассмотрение в Верховную Раду заявление об отставке.

Обновлено в 12:44 Сегодня происходит последнее заседание правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. Глава правительства напомнил, что 20 мая...

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман передаст заявление об увольнение Раде»
Фото Гройсман сегодня понесет заявление в Раду
Фото Гройсман пообещал передать в Раду заявление о своем увольнении
Фото Гройсман сегодня подаст свое заявление об отставке в Верховную раду
Фото Гройсман передаст заявление об увольнение Раде
Фото Гройсман сегодня подаст свое заявление об отставке в Раду
Фото Гройсман в среду подаст заявление об отставке в Раду
Фото Гройсман пообещал передать в Раду заявление об отставке
Фото Гройсман пообещал сегодня подать заявление в Верховную Раду
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.19, 11:23 Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня направит заявление об отставке в парламент. Об этом он заявил на заседании правительства. "В этот понедельник я принял решение о том, что подам в отставку. Сегодня…
УНН УНН  ·  22.05.19, 11:25 Заявление об отставке с должности премьер-министра Украины Владимира Гройсмана будет подана в Верховную Раду Украины сегодня, 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время…
ТСН ТСН  ·  22.05.19, 11:25 Премьер передаст заявление Раде 22 мая.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 11:26 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке с должности главы правительства. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров 22 мая, передает корреспондент…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.19, 11:36 Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке с должности главы правительства. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров 22 мая. Отрывая заседание правительства,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  22.05.19, 11:48 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст сегодня заявление об отставке в Верховную Раду
Подробности Подробности  ·  22.05.19, 11:57 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое заявление об отставке
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 12:14 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление о своей отставке в Верховную Раду.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 12:39 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в среду, 22 мая, передать на рассмотрение в Верховную Раду заявление об отставке.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  22.05.19, 12:44 Сегодня происходит последнее заседание правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана. Глава правительства напомнил, что 20 мая...
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