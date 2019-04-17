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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:56
· Кабинет Министров Украины · Нафтогаз Украины · Цена на газ · Премьер-министр · Газ · Заседание · Руководство
Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ

Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ (10 новостей)

«Глава правительства дал Коболеву время до 24 апреля»

Премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству Нафтогаза по цене на газ для населения. Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.

В частности, Гройсман расценил заявление менеджмента Нафтогаза о росте цены на газ для населения с 1 мая как шантаж. Он подчеркнул, что рыночные цены на европейском рынке должны обусловить снижение цены на газ для украинских потребителей.

"Или Нафтогаз устанавливает цену ниже, чем 8,55 гривен (за кубометр, - ред.) с мая... До 24 апреля НАК должен сообщить, что цена будет ниже. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководства Нафтогаза, - добавил премьер.

"Такой наглости от государственной компании - то, что мы слышим сегодня по цене на газ, диктат со стороны госкомпании, какое постановление надо выписать - я такого не слышал ни в одной стране мира", - заявил Гройсман.

По словам премьера, "этот монополист приложил максимум усилий", чтобы все международные организации требовали от Украины рыночной цены на газ.

Он подчеркнул, что сейчас конъюнктура рынка такова, что газ может стоить значительно меньше 8,55 грн.

Накануне в Нафтогазе назвали цену на газ с мая. Стоимость газа для бытовых потребителей с 1 мая составит порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Коболев рассказал, как сделать цену на газ ниже

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Обновлено в 14:14 Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК Нафтогаз України щодо ціни на газ для населення. #Еспресо #Гройсман #Нафтогаз #газ #ціна_на_газ Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 14:56 Более 400 тысяч украинцев изменили место голосования на зарубежное.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ»
Фото Гройсман поставил "Нафтогазу" ультиматум по цене на газ
Фото Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ
Фото Гройсман поставил "Нафтогазу" ультиматум по цене на газ
Фото Гройсман поставил ультиматум руководству Нафтогаза
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Фокус Фокус  ·  17.04.19, 13:00 Глава украинского правительства Владимир Гройсман пригрозил инициировать отставку главы правления НАК "Нафтогаз Украины"Андрея Коболева. По словам премьера, это может произойти, если до 24 апреля…
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