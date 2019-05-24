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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:52
· Парламент · Стратегия
Гройсман рассказал о создании партии под выборы

Гройсман рассказал о создании партии под выборы (8 новостей)

«Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться Украинская стратегия»

Премьер-министр Владимир Гройсман вечером в пятницу, 24 мая, заявил о намерении создать партию Украинская стратегия, и с ней принять участие в парламентских выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина. "Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений, я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые молодые, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. И эта политическая сила будет носить название Украинская стратегия", - рассказал премьер. При этом Гройсман подчеркнул, что основная стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную Украину. "Вот над этим нужно работать", - подчеркнул он. Кроме того, он сообщил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисных характер. "Законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности до формирования нового правительства. Но я могу сказать, что, действительно, формат работы правительства изменится. Он был плановый, четко определенный, а сейчас он будет похож на антикризисную работу. Я к этому готов", - сказал он. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Обновлено в 21:30 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".

Обновлено в 21:52

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман рассказал о создании партии под выборы»
Фото Гройсман не будет объединяться в новом парламенте с другими политсилами
Фото Гройсман рассказал о создании партии под выборы
Фото Гройсман не собирается объединяться с другими партиями перед выборами в Раду
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Фото Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"
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РБК Украина РБК Украина  ·  24.05.19, 19:44 На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими. Об этом заявил Гройсман в эфире канала "Украина", передает РБК-Украина."Я…
Капитал Капитал  ·  24.05.19, 19:59 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении создать политическую партию «Украинская стратегия», которая во главе с ним примет участие в парламентских выборах.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.19, 20:19 Премьер-министр Владимир Гройсман вечером в пятницу, 24 мая, заявил о намерении создать партию Украинская стратегия, и с ней принять участие в парламентских выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина.…
УНН УНН  ·  24.05.19, 20:32 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен оставаться в политике, будет участвовать в выборах в парламент, а его политсила будет называться "Украинская стратегия". Об этом он сообщил в эфире одного…
Газета День Газета День  ·  24.05.19, 20:33 На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию  Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина. "Я принял решение о том, что я…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.05.19, 21:30 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".
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Гройсман рассказал о создании партии под выборы

Гройсман рассказал о создании партии под выборы
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