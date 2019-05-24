Гройсман рассказал о создании партии под выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман вечером в пятницу, 24 мая, заявил о намерении создать партию Украинская стратегия, и с ней принять участие в парламентских выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина. "Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений, я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые молодые, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. И эта политическая сила будет носить название Украинская стратегия", - рассказал премьер. При этом Гройсман подчеркнул, что основная стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную Украину. "Вот над этим нужно работать", - подчеркнул он. Кроме того, он сообщил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисных характер. "Законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своей должности до формирования нового правительства. Но я могу сказать, что, действительно, формат работы правительства изменится. Он был плановый, четко определенный, а сейчас он будет похож на антикризисную работу. Я к этому готов", - сказал он. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Обновлено в 21:30 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".

Обновлено в 21:52