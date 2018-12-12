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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 13:58
· Правительство · Премьер-министр · Продажа · Заседание · Премьер-министр Украины
Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель

Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель (7 новостей)

«Для его реальной отмены нужно принять дополнительный закон.  »

Мораторий на продажу земли будет действовать до тех пор, пока не будет принят закон об обороте земли. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я так понимаю, что будут баталии о продлении или не продлении моратория на землю. Хочу сказать, независимо от того, будет ли он (мораторий на продажу земли - ред.) Продлен или не будет, мораторий будет действовать до тех пор, пока парламент не примет закон об обороте земель", - отметил Премьер.

Обновлено в 13:39 Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН

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Обновлено в 13:58 Для его отмены необходимо принять дополнительный закон о земле Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что даже после отмены парламентом моратория на продажу земли он все равно будет продолжать действовать. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду, 12 декабря, во время обсуждения внедрения антирейдерских мероприятий относительно земель. "Позволю себе сказать в очередной раз правду украинскому обществу. Я так понимаю будут продолжаться баталии против продления или непродления моратория на землю. Так вот хочу вас сказать, что не зависимо от того, будет ли он продлен, или не будет продлен, мораторий будет действовать. До тех пор, пока парламент не примет закон об обороте земель", - сказал глава правительства. При этом Гройсман выразил уверенность, что украинские политики будут пиариться и "бороться за победу" за непродление моратория на продажу земли, хотя он будет действовать в любом случае. Отметим, что вопрос продления моратория на продажу земли Верховная рада должна рассмотреть на следующей неделе. Каждый раз законопроект является объектом политических спекуляций и манипуляций украинских политиков. "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада отказалась отменить принятие законопроекта № 7350, которым еще на год продлевался мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения - до 1 января 2019 года. Европейский суд по правам человека по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" принял решение о том, что Абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

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Фото Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель
Фото Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель
Фото В Украине мораторий на продажу земли будет действовать даже после его отмены
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.12.18, 12:21 Независимо от того будет ли продлен мораторий на продажу сельхозземли, он будет действовать до принятия закона об обороте земли.
Униан Униан  ·  12.12.18, 12:26 По словам премьер-министра, мораторий на продажу земель сельхозназначения будет действовать до принятия закона об обороте земель.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.12.18, 12:39 Для его реальной отмены нужно принять дополнительный закон.  
Depo.ua Depo.ua  ·  12.12.18, 12:44 Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, передает Depo.ua . "В независимости от того, будет ли он (мораторий на землю – ред.) продлен, не будет ли он продлен, мораторий будет действовать…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  12.12.18, 13:39 Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон "Об обороте земель". Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр…
Комментарии Комментарии  ·  12.12.18, 13:58 Для его отмены необходимо принять дополнительный закон о земле Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что даже после отмены парламентом моратория на продажу земли он все равно будет продолжать действовать.…
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