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Гройсман решил подать в отставку

Гройсман решил подать в отставку (17 новостей и 1 видео)

«Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку»

20 мая премьер глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о том, что уходит в отставку. Также глава Правительства недвузначно намекнул, что будет баллотироваться на грядущих парламентских выборах. «Правительство должно складывать свои полномочия не перед новоизбранным Президентом, а перед новоизбранной Радой. Тем не менее, я принял решение подать в отставку в среду сразу после проведения очередного заседания правительства», – заявил премьер. Также он подчеркнул, что ему не стыдно за свою работу. Поскольку, как считает Владимир Гройсман, они с коллегами адекватно реагировали на все вызовы, которые перед ними стояли и сделали всё от них зависящее. По словам Премьера, он предложил новому Президенту сотрудничество и план будущей совместной работы, но Владимир Зеленский принял другое решение. В конце выступления премьер заявил, что будет баллотироваться на грядущих парламентских выборах: «Всё, что нам удалось сделать, мы сделали вместе. И я убеждён, что много всего удастся сделать в будущем. И в новом парламенте я вместе со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной». Отметим, во время инаугурации Владимир Зеленский раскритиковал работу Правительства, заявив о том, что «Правительство – не решает проблемы людей. Правительство – и есть наша проблема».

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман решил подать в отставку»
Фото Гройсман заявил, что уходит в отставку
Фото Гройсман уходит в отставку
Фото Гройсман: я принял решение подать в отставку
Фото Гройсман: Я принял решение подать в отставку
Фото Гройсман уходит в отставку
Фото Премьер-министр подает в отставку
Фото Гройсман решил подать в отставку
Фото Гройсман назвал день, когда подаст в отставку
Фото Гройсман заявил об отставке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  20.05.19, 17:30 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Об этом он заявил во время брифинга 20 мая, передает РБК-Украина."Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 17:31 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.05.19, 17:32 Премьер-министр Владимир Гройсман намерен подать в отставку после заседания Кабмина в среду, 22 мая. Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net."Я принял для себя решение подать…
Канал 112 Канал 112  ·  20.05.19, 17:32 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст в отставку в среду, 22 мая. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина". 
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 17:33 Премьер-министр Владимир Гройсман подаст в отставку на заседании правительства в среду. Об этом он заявил на брифинге в понедельник. "Я принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.05.19, 17:33 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в эту среду, 22 мая.
УНН УНН  ·  20.05.19, 17:35 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН."Я принял для себя решение подать…
Капитал Капитал  ·  20.05.19, 17:36 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку в среду сразу после заседания правительства. Об этом он сказал на брифинге в понедельник,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 17:38 Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что решил подать заявление об отставке. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания…
Гордон Гордон  ·  20.05.19, 17:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен подать в отставку. Об этом он сказал на брифинге 20 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН"."Сегодня новоизбранный президент Украины принял присягу.…
Газета День Газета День  ·  20.05.19, 17:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Об этом он заявил во время брифинга 20 мая, передает РБК-Украина. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения…
Багнет Багнет  ·  20.05.19, 17:41 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.По информации Багнет, об этом он сказал на брифинге в понедельник, 20 мая."Я принял для себя решение подать…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 17:42 Премьер-министр Владимир Гройсман решил подать в отставку после заседания Кабинета Министров 22 мая. Об этом он заявил на брифинге, передают Українські Новини. "Сегодня Президент Украины был приведен…
Главком Главком  ·  20.05.19, 17:52 Премьер-министр Владимир Гройсман намерен подать в отставку. Об этом он заявил сегодня на специально созванном брифинге. «Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду…
АТН АТН  ·  20.05.19, 17:52 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в эту среду, 22 мая.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.05.19, 18:16 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду, после очередного заседания Кабинета министров Украины он подаст в отставку.
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