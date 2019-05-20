20 мая премьер глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о том, что уходит в отставку. Также глава Правительства недвузначно намекнул, что будет баллотироваться на грядущих парламентских выборах. «Правительство должно складывать свои полномочия не перед новоизбранным Президентом, а перед новоизбранной Радой. Тем не менее, я принял решение подать в отставку в среду сразу после проведения очередного заседания правительства», – заявил премьер. Также он подчеркнул, что ему не стыдно за свою работу. Поскольку, как считает Владимир Гройсман, они с коллегами адекватно реагировали на все вызовы, которые перед ними стояли и сделали всё от них зависящее. По словам Премьера, он предложил новому Президенту сотрудничество и план будущей совместной работы, но Владимир Зеленский принял другое решение. В конце выступления премьер заявил, что будет баллотироваться на грядущих парламентских выборах: «Всё, что нам удалось сделать, мы сделали вместе. И я убеждён, что много всего удастся сделать в будущем. И в новом парламенте я вместе со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной». Отметим, во время инаугурации Владимир Зеленский раскритиковал работу Правительства, заявив о том, что «Правительство – не решает проблемы людей. Правительство – и есть наша проблема».