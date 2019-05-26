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Гройсман: Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке

Гройсман: Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке (4 новости)

«Он в очередной раз напомнил, что будет участвовать в парламентских выборах»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросит Верховную Раду уволить его с должности и продолжит работу в "антикризисном режиме".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить парламент удовлетворить его. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", отметил он. 

Отвечая на вопрос, будет ли находится Гройсман и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже в статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях".

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Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

"Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - добавил глава правительства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман: Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке»
Фото Гройсман попросит ВР, чтобы его уволили с должности
Фото Гройсман будет просить парламент утвердить его заявление об отставке
Фото Гройсман: Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке
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