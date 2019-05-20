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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 01:12
· Кандидатура
Гройсман заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра Украины

Гройсман заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра Украины (10 новостей и 1 видео)

«Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского как можно скорее внести кандидатуру на пост нового премьера и министров. Об этом Гройсман заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки", - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, Президент Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится уже завтра, 21 мая.

"Завтра президент встречается с лидерами фракций, он может это вопрос там обсудить и если будет создана решение депутатов, они его вместе с президентом, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать", - добавил Гройсман.

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Как отметил премьер, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, "он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше".

"Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНН, Министр обороны Полторак и председатель СБУ Грицак сегодня подали в отставку.

Перед этим, Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны.

Обновлено в 00:53 Гройсман также добавил, что когда Зеленский призвал правительство уйти в отставку Новоизбранный президент страны Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет работать. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире "Свободы слова" на…

Обновлено в 01:12 Он сказал, что Зеленский может обсудить состав нового правительства во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится 21 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра Украины»
Фото Гройсман заявил, что Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра Украины
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Фото Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьера
Фото Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьера
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РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.19, 00:05 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет…
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Комментарии Комментарии  ·  21.05.19, 00:53 Гройсман также добавил, что когда Зеленский призвал правительство уйти в отставку Новоизбранный президент страны Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства,…
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