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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 11:38
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Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой (6 новостей)

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных парламентских выборах им будет сформирована новая политическая сила, в которую…»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой. Об этом Гройсман заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV, передает УП. "Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - заявил он. Гройсман добавил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему. "Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", - заявил премьер-министр. 19 апреля в Киеве состоялись дебаты кандидатов в Президенты – П.Порошенко и В.Зеленского. 21 апреля состоялся 2 тур выборов президента Украины. По данным Национального экзит-пола и Всеукраинского, лидирует Зеленский. Ранее П.Порошенко заявил, что уходит с поста Президента, но продолжит работать в политике.

Обновлено в 09:47 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах Верховной Рады им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с положительной репутацией.

Обновлено в 11:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных парламентских выборах им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой»
Фото Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой
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Фото Гройсман пойдет на выборы в Раду с новой политической силой
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Капитал Капитал  ·  23.04.19, 08:14 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой. Об этом Гройсман заявил в эфире Свободы слова на телеканале…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.04.19, 08:14 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией.
ForUm ForUm  ·  23.04.19, 08:40 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой.Об этом Гройсман заявил в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 09:47 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах Верховной Рады им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с положительной репутацией.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  23.04.19, 11:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных парламентских выборах им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией.
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