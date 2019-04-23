Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой (6 новостей) «Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных парламентских выборах им будет сформирована новая политическая сила, в которую…»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в очередных выборах в Верховную Раду с новой политической силой. Об этом Гройсман заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV, передает УП. "Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", - заявил он. Гройсман добавил, что до выборов необходимо изменить избирательную систему. "Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран по старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", - заявил премьер-министр. 19 апреля в Киеве состоялись дебаты кандидатов в Президенты – П.Порошенко и В.Зеленского. 21 апреля состоялся 2 тур выборов президента Украины. По данным Национального экзит-пола и Всеукраинского, лидирует Зеленский. Ранее П.Порошенко заявил, что уходит с поста Президента, но продолжит работать в политике.

Обновлено в 09:47 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах Верховной Рады им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с положительной репутацией.

Обновлено в 11:38 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных парламентских выборах им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией.