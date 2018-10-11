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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:14
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Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации

Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации (7 новостей)

«"Укрлендфарминг" стал полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям»

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Как сообщается, "Укрлендфарминг" стал полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям.

"Как лидер индустрии, как компания, которая создает наибольшее количество рабочих мест в агроотрасли, как один из крупнейших экспортеров продуктов питания, мы чувствуем огромную ответственность перед украинским и мировым сообществом по следованию европейским ценностям", - заявил операционный директор Галина Ковток.

Она также отметила, что вступление агрохолдинга в Европейскую Бизнес Ассоциацию является возможностью еще больше влиять на развитие экономики Украины.

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"Вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию для нас возможность еще больше влиять на развитие экономики Украины и на привлечение инвестиций в отрасль, а для сообщества - перенимать наш успешный опыт работы в агроиндустрии. Мы верим, что объединение сильных - это возможность роста для всех - бизнеса, общества и развития экономики в целом", - добавила Ковток.

Европейская Бизнес Ассоциация объединяет более девятьсот компаний и таким образом является одним из самых масштабных сообществ бизнеса, работающих на украинском рынке. Среди ее членов - компании-лидеры, которые разделяют лучшие европейские ценности ведения бизнеса.

Обновлено в 15:08 Как сообщается, "Укрлендфарминг" стал полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям.

Обновлено в 16:14 Вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию позволит "Укрлендфармингу" еще больше влиять на развитие экономики Украины и на привлечение инвестиций в отрасль.

ФОТО К НОВОСТИ: «Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации»
Фото Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации
Фото Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации
Фото Группа компаний "Укрлендфарминг" стала членом Европейской Бизнес Ассоциации
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Depo.ua Depo.ua  ·  11.10.18, 14:16 "Как лидер индустрии, как компания, которая создает наибольшее количество рабочих мест в агроотрасли, как один из крупнейших экспортеров продуктов питания, мы чувствуем огромную ответственность перед…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.18, 14:17 "Укрлендфарминг" стал полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.18, 14:29 Группа компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming), принадлежащая бизнесмену Олегу Бахматюку, стала полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которо
Апостроф Апостроф  ·  11.10.18, 14:41 Группа компаний "Укрлендфарминг" стал полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.18, 14:45 "Укрлендфарминг" стал полноправным членом самого влиятельного объединения бизнеса Украины, которое следует европейским ценностям. "Как лидер индустрии, как компания, которая создает наибольшее количество…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  11.10.18, 16:14 Вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию позволит "Укрлендфармингу" еще больше влиять на развитие экономики Украины и на привлечение инвестиций в отрасль.
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