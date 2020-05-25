Грузия назвала условие возвращения своего посла в Украину (3 новости) «В Министерстве иностранных дел Грузии завершили консультации с грузинским послом в Украине Теймуразом Шарашенидзе, отозванными в Тбилиси из-за назначения бывшего…»

Грузия хочет нормализовать отношения с Украиной, которые ухудшились после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. Тогда они отозвали своего посла для консультаций. Однако грузинская власть ждет первых шагов именно от украинской стороны.

Только после этого в Грузии примут решение вернуть посла, сообщили в грузинском издании interpressnews.

В Министерстве иностранных дел Грузии провели первую встречу с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.

Грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги будет делать украинское правительство для нормализации отношений с Грузией. Тогда примем решение о дате возвращения посла в Украину, – сказали в ведомстве.

Справка. 7 мая 2020 года на сайте президента Украины появился указ о назначении Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Стоит отметить, что в Грузии раскритиковали назначения Саакашвили еще до того, как об этом стало известно официально.

В то же время депутат Грузии Эка Беселия заявила, что отзыв посла Грузии в Украине был большой ошибкой. Беселия подтвердила, что подобные мероприятия страны принимают во время войны или других напряженных ситуациях. Она добавила, что ситуация, которая сложилась между Украиной и Грузией, может быть улучшена, если Грузия признает свою ошибку и вернет посла в Украину.

"Это был неполитический, недипломатичный шаг и очень большая политическая ошибка", – подытожила она.

Какой была реакция Грузии на назначение Саакашвили в Украине?Михаила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ в Украине. Сразу после этого Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины для консультаций. В Грузии сразу отметили, что не хотят разрывать дипломатические отношения с Украиной или пересматривать стратегическое партнерство. Дело в том, что страна опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили. В МИД заверили, что будут делать все возможное для сохранения стратегических и дружеских отношений между странами.