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Грузия выдвинула Украине условие нормализации отношений из-за Саакашвили

Грузия выдвинула Украине условие нормализации отношений из-за Саакашвили (3 новости)

«После этого будет принято решение о возвращении грузинского дипломата»

Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. После этого будет принято решение о возвращении посла.

Об этом сообщает грузинское издание interpressnews.

Сообщается, что сегодня посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прибыл на первые консультации в МИД Грузии после отзыва из Киева. В ведомстве подчеркнули, что вызов посла не означает разрыва дипломатических отношений либо пересмотра стратегического партнерства.

В то же время грузинская сторона выдвинула условие для нормализации отношений.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.

Отметим, после назначения Саакашвили правительство Грузии отозвало посла для консультаций.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 12:36 После этого будет принято решение о возвращении грузинского дипломата
Газета День Газета День  ·  25.05.20, 16:01 Грузия ждет от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ. После этого будет принято решение о возвращении посла. Об этом сообщает грузинское издание…
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