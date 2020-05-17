ГСЧС: в Украине с начала мая утонули около полсотни человек (3 новости) «С начала мая в Украине на воде погибло 47 человек»

В Украине с начала мая на воде погибло 47 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Вода продолжает забирать жизни украинцев. Только за прошедшие сутки из водоемов было поднято на поверхность семь утонувших. В то же время с начала мая число погибших составляет уже 47 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины такой трагической статистики неизменны: купание в не приспособленных для этого местах, пренебрежение правилами безопасности во время отдыха у воды, игнорирование штормовых предупреждений, в частности, порывов ветра, а также ненадлежащий уход за детьми.

Так, на Волыни, правоохранители сообщили спасателям о том, что в пгт Иванычи, на частном пруду - копанке, во время отдыха упал в воду и утонул мальчик 2013 рождения. Ребенка подняли из воды местные жители, ребенок погиб.

В Житомирской области, вечером этого же дня, спасателям поступила информация о том, что на реке Пустоха в селе Нехворощ Андрушевского район...