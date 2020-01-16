Густой туман: в Киеве объявлен желтый уровень опасности (6 новостей) «В Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности, передает FaceNews.ua.В…»

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного густого тумана. Видимость на дорогах города и в области сократится до 200-500 метров. И как сообщают синоптики, густой туман сохранится в течении всей ночи и всего утра 16 января.

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В Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают синоптики, в ближайшее время в Киеве и области ожидается сильный густой туман. Видимость на дорогах упадет до 200-500 метров, что существенно повышает риск аварий. Водителям рекомендуется пользоваться противотуманными фарами и быть предельно осторожными во время движения.

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Чтобы снизить риски на дорогах, необходимо:

снизить скорость движения

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

при остановках включать аварийную световую сигнализацию

избегать резких маневров на дороге

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируется, что туман сохранится в течении ночи, утра и части дня 16 января.